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布里德將任命補司嘉怡遺缺 人選受關注 可能激怒羅偉

編譯組／綜合報導
市長布里德在卸任前取代司嘉怡議員的重大任命，引發各界關注。(美聯社)
市長布里德在卸任前取代司嘉怡議員的重大任命，引發各界關注。(美聯社)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市長布里德（London Breed）在卸任前還有一個重大決定要做，她正在權衡一個可能會激怒其繼任者羅偉（Daniel Lurie）的選擇。

布里德很快將任命一位新的議會成員，填補司嘉怡（Catherine Stefani）留下的第二區席位，後者剛剛當選為州眾議員。約翰斯頓（Conor Johnston）是市長考慮任命的人選之一，他曾是布里德的助手，現在仍是布里德的親信之一。

他在布里德擔任議員時為她工作了四年多，包括在她擔任市議會主席時擔任她的幕僚長（chief of staff）。離開市政廳後，約翰斯頓一直是大麻企業主和顧問。

儘管在政治上頗有建樹，但約翰斯頓仍是一個有爭議的人選。他被認為是市長的「看門狗」（guard dog），經常在社交媒體上發表措辭尖銳的帖子，與布里德的政治對手和他認為對布里德不公平的人針鋒相對。

在市長競選期間，他曾多次抨擊羅偉是「Malibu Dan」，指的是羅偉據說在2021年購買的南加州一處價格不菲的住宅。2023年9月，約翰斯頓站在羅偉的競選發布會外，舉著寫有「我的貓比丹更有資格」（my cat is more qualified than Dan）的牌子。

對於約翰斯頓來說，這樣的滑稽行為並不罕見：2018年，「舊金山周刊」（SF Weekly）宣布他是當年「最大市長競選巨魔」（biggest mayoral race troll），因為他在網上對支持其他候選人或批評布里德的人進行了嚴厲的批評。

他也曾在議員陳詩敏（Connie Chan）於4月就其選區的治安問題舉行的新聞發布會上大聲質問她；由於陳詩敏在對一家中文新聞媒體的評論中稱布里德「懶惰」，約翰斯頓對她說，「你並不像你自以為的那樣聰明」。

議會主席佩斯金（Aaron Peskin）說，任命約翰斯頓將是「市長報復性的臨別一擊」。

司嘉怡表示，她希望布里德能任命一位將第二區社區需求放在首位的人。

被任命的繼任者將負責第二區直到下一次全市大選為止，下一次全市大選目前定於2026年6月舉行。

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