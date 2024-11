Top Chef冠軍主廚 新餐廳落腳矽谷

Top Chef 冠軍,名廚Stephanie Izard將在矽谷開餐廳。(取自臉書)

據信使報(Mercury News)報導,「頂尖大廚」(Top Chef)冠軍、James Beard Award獎項及米其林榮譽獲得者,名廚伊扎德(Stephanie Izard),將把她廣受讚譽的「女孩與山羊」(Girl & The Goat)餐廳概念帶到矽谷(Silicon Valley)。

據Boka餐飲集團(Boka Restaurant Group)宣布,她在北加州 的第一家餐廳Valley Goat將於2025年初在桑尼維爾(Sunnyvale)首次亮相,成為美國首家樹屋酒店(Treehouse Hotel)的明星餐廳租戶。該入駐項目已經籌備了兩年,目前已經接管了位於North Mathilda大道的喜來登酒店(Sheraton)舊址。

Valley Goat 將在室內、露台和酒吧提供250個座位。

伊扎德在Bravo電視台第四季 「頂尖大廚 」節目中一舉成名,成為第一位獲得該獎項的女性。2013年,她獲得了James Beard基金會頒發的 「Best Chef: Great Lakes 」獎,並贏得了其他眾多獎項和讚譽。

伊扎德的餐廳提供受全球影響的菜系、本地採購的原料、可以共同分享的菜餚;地中海、亞洲和中東風味在芝加哥 (Chicago)和洛杉磯 (Los Angeles)的 「女孩與山羊 」餐廳菜單上交相輝映。

在洛杉磯,開胃菜有饢和蘸醬以及Focaccia橄欖;主菜有智利─四川烤鱸魚(Chile-Sichuan Basted Bass)(配Honeycrisp蘋果和香料杏仁)和牛肋骨麵(Beef Short Rib Noodles)(配烤菠蘿和醃製蔬菜);甜點包括Plantain Leche蛋糕和芒果糯米飯(Mango Sticky Rice)。

招牌食材目前出現在四道菜餚中: 煨山羊肚(Confit Goat Belly)、山羊咖哩、山羊腿和山羊肝慕斯(Goat Shank and Goat Liver Mousse)。「女孩與山羊 」的主題之所以朗朗上口,是因為伊扎德這個名字是法國庇里牛斯山(Pyrenees)的一種山羊。

Boka餐飲集團的公告稱,季節性雞尾酒菜單正在製作中,葡萄酒、啤酒和烈酒清單將來自加州和其他地區。

伊扎德已經與灣區和桑尼維爾的農民和生產商進行了會面,並表示她對豐富的農產品感到興奮。

伊扎德是芝加哥郊區人,在康乃狄克州(Connecticut)長大,她在芝加哥建立了自己的餐飲王國,現在住在洛杉磯。除了Girl & The Goat,她還在洛杉磯和芝加哥擁有Cabra餐廳,在芝加哥擁有Duck Duck Goat 和 Little Goat。她寫過兩本烹飪書: 「廚房裡的女孩 」(Girl in the Kitchen)和「圈起來吃草」 (Gather & Graze)。