Top Chef冠軍主廚 新餐廳落腳矽谷

Top Chef 冠軍，名廚Stephanie Izard將在矽谷開餐廳。（取自臉書）

據信使報（Mercury News）報導，「頂尖大廚」（Top Chef）冠軍、James Beard Award獎項及米其林榮譽獲得者，名廚伊扎德（Stephanie Izard），將把她廣受讚譽的「女孩與山羊」（Girl & The Goat）餐廳概念帶到矽谷（Silicon Valley）。

據Boka餐飲集團（Boka Restaurant Group）宣布，她在北加州 的第一家餐廳Valley Goat將於2025年初在桑尼維爾（Sunnyvale）首次亮相，成為美國首家樹屋酒店（Treehouse Hotel）的明星餐廳租戶。該入駐項目已經籌備了兩年，目前已經接管了位於North Mathilda大道的喜來登酒店（Sheraton）舊址。

Valley Goat 將在室內、露台和酒吧提供250個座位。

伊扎德在Bravo電視台第四季 「頂尖大廚 」節目中一舉成名，成為第一位獲得該獎項的女性。2013年，她獲得了James Beard基金會頒發的 「Best Chef: Great Lakes 」獎，並贏得了其他眾多獎項和讚譽。

伊扎德的餐廳提供受全球影響的菜系、本地採購的原料、可以共同分享的菜餚；地中海、亞洲和中東風味在芝加哥 （Chicago）和洛杉磯 （Los Angeles）的 「女孩與山羊 」餐廳菜單上交相輝映。

在洛杉磯，開胃菜有饢和蘸醬以及Focaccia橄欖；主菜有智利─四川烤鱸魚（Chile-Sichuan Basted Bass）（配Honeycrisp蘋果和香料杏仁）和牛肋骨麵（Beef Short Rib Noodles）（配烤菠蘿和醃製蔬菜）；甜點包括Plantain Leche蛋糕和芒果糯米飯（Mango Sticky Rice）。

招牌食材目前出現在四道菜餚中： 煨山羊肚（Confit Goat Belly）、山羊咖哩、山羊腿和山羊肝慕斯（Goat Shank and Goat Liver Mousse）。「女孩與山羊 」的主題之所以朗朗上口，是因為伊扎德這個名字是法國庇里牛斯山（Pyrenees）的一種山羊。

Boka餐飲集團的公告稱，季節性雞尾酒菜單正在製作中，葡萄酒、啤酒和烈酒清單將來自加州和其他地區。

伊扎德已經與灣區和桑尼維爾的農民和生產商進行了會面，並表示她對豐富的農產品感到興奮。

伊扎德是芝加哥郊區人，在康乃狄克州（Connecticut）長大，她在芝加哥建立了自己的餐飲王國，現在住在洛杉磯。除了Girl & The Goat，她還在洛杉磯和芝加哥擁有Cabra餐廳，在芝加哥擁有Duck Duck Goat 和 Little Goat。她寫過兩本烹飪書： 「廚房裡的女孩 」（Girl in the Kitchen）和「圈起來吃草」 （Gather & Graze）。