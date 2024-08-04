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聖荷西播映 導演現身問答 觀眾感動頻拭淚

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
在問答階段中，Ted Hope不時深情凝望太太葛靜文。（記者孫愛薇／攝影）
在問答階段中，Ted Hope不時深情凝望太太葛靜文。（記者孫愛薇／攝影）

歷時7年拍攝製作的台灣民主紀錄片「看不見的國家（Invisible Nation）」， 7月31日開始在舊金山灣區巡迴播映，長達85分鐘的紀錄片，將台灣近30年的民主發展濃縮其中，美籍導演美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）與丈夫Ted Hope， 8月2日現身聖荷西電影院回答觀眾問題，觀眾迴響熱烈，在與導演的問答階段尾聲仍不願離去，人群仍舊包圍著葛靜文夫婦，想傳達自己觀影後的感動。

觀眾熱烈的分享觀看電影後的感想，詢問導演有關台灣政治的相關問題。（記者孫愛薇／攝...
觀眾熱烈的分享觀看電影後的感想，詢問導演有關台灣政治的相關問題。（記者孫愛薇／攝影）

紀錄片播放現場座無虛席，大多是台裔人士前來觀影，片中播放台灣民主進展中重要的歷史鏡頭，錯綜複雜的台灣民主歷史依照時間線在鏡頭前一一展現，在總統選舉的激情與太陽花衝破立法院的時刻，群眾的激昂情緒，甚至感染了在戲院觀影的民眾，不少人頻頻拭淚。

2日紀錄片巡演到聖荷西電影院播放，有導演問答階段的場次票全數售完。（記者孫愛薇／...
2日紀錄片巡演到聖荷西電影院播放，有導演問答階段的場次票全數售完。（記者孫愛薇／攝影）

有觀影民眾Pauline Kee Hsueh分享到，自己剛從台灣回到灣區，就立刻直奔戲院來看這部紀錄片，觀後深受感動，甚至在與導演問答階段時，知道葛靜文原來在1995年就在台灣，並記錄了台灣重要的民主歷史畫面，更感動無以復加，希望能透過這部電影，讓世界看到台灣。

有觀眾向Ted詢問，為什麼不將電影放到Youtube上讓更多人看到，Ted回覆，由於製作這部紀錄片所費不貲，需要向投資方有所交代，Youtube的廣告費可能無法彌補資金上的缺額，未來會朝向一些串流平台的上架，並盡力地在全球進行播映的活動，想辦法將這部電影的生命力不斷的延續，讓更多人看到這部作品，更願意關注它。

結束8月4日的舊金山灣區的巡迴播映後，直到10月才會再安排美國放映，製作團隊歡迎有興趣播放這部紀錄片的組織或民眾，可直接到官網https://www.invisiblenation.net/洽詢。

灣區 舊金山 電影院

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