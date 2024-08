國際領袖基金會辦25周年慶祝活動 表彰3灣區華裔

國際領袖基金會日前在華府首都希爾頓大飯店舉辦慶祝25周年紀念活動暨年度頒獎晚宴,多位灣區華人領袖共襄盛舉。(受訪者提供)

國際領袖基金會(International Leadership Foundation)日前在華府舉辦慶祝25周年紀念活動暨年度頒獎晚宴,來自全美各地的政商領袖、青年菁英500餘人齊聚一堂。多位灣區華人 領袖共同參與,由舊金山ILF共同主席陳鈞亞、財務主席陳潤吾帶團慶祝。團隊代表還包括劉效宏、梅毅端、侯秀玉、莊月鏡、陳朝全、王榮玫等人,基金會表揚包括張蘊禮、胡立民、賴淑娜等多位灣區傑出人士的貢獻。

席中國際領袖基金會頒獎表彰了在公共事務與社區服務領域有傑出貢獻的全美各地政商領袖,並為基金會每年在暑假期間為全美各大學菁英所舉辦的「公共事務實習計畫」的43位學員和2024年青少年領導力培訓高中生,舉行結業典禮。

當天早上,基金會在華府舉行2024年年會的「菁英早午餐演講發表會」,由ILF主席徐绍欽致歡迎詞,啟動25周年紀念的系列活動;晚宴則由聯邦眾議員趙美心、劉雲平、孟昭文等擔任主講人。

國際領袖基金會創會總會長董繼玲表示,今年是基金會成立25周年,意義非凡,希望啟發青年人追尋機會及夢想的真實體驗,讓年輕一代在他們各自領領域中,有著領導力的訓練,成為成功的佼佼者。

多位主流政界人士到場致意,包括參議院少數黨領袖麥康諾、國會議員Kevin Kiley 、Gabe Amo,以及剛剛當選的國會議員方文思、白宮亞太委員會主任Krystal Ka'ai、馬州州務卿李鳳遷等。

國際領袖基金會每年頒發在美國有貢獻的亞裔 ,今年獲頒發終身傳承獎的是美國趙小蘭部長的父親、人稱「旅美華人船王」的美國紐約福茂集團創辦人趙錫成博士。

美西地區的獲獎者中,榮獲「教育服務獎」的張蘊禮,是首位美國亞裔女性大學校長,榮獲「商業領袖獎」的胡立民,是矽谷灣區知名的創業家,創立了 「華人特殊兒童之友」(Friends of Children with Special Needs),讓許多特殊兒童能與主流社會接軌,同時也服務各族裔的孩子。榮獲「社區服務獎」的賴淑娜則是國際領袖基金會橙縣分會會長,致力提升與亞裔美好社區促進會(Asian American for Better Community AABC)合作,發揮亞裔組織的力量,團結大家,增強與主流社會的聯繫。