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半月灣農場建勞工住房 聖馬刁縣喊卡

編譯組╱綜合報導
一年多前，半月灣農場一場大規模槍擊案件、暴露沿海農場勞工崩壞的生活條件。(圖截取自電視畫面)
一年多前，半月灣農場一場大規模槍擊案件、暴露沿海農場勞工崩壞的生活條件。(圖截取自電視畫面)

聖馬刁縣決定取消在半月灣建設大型農場勞工住房項目。一年多前，半月灣農場一場大規模槍擊案件、導致七名當地農場工人喪生，暴露沿海農場勞工崩壞的生活條件。

聖荷西信使報報導，今年1月，縣府同意以900萬元買進一處50畝的沿海地區房地產，用於建造約100間可負擔房屋與一個農場合作社(agricultural co-op)。

但是，就在經過數月研究、確定前身為「灣城花卉溫室」(Bay City Flower greenhouse)、地址：2265與2275 Cabrillo Highway South，進行開發的可行性之後，官員們本月宣布，該地點「最終不適合該縣的具體需求。(ultimately not suitable for the county's specific needs.」

聖馬刁縣議員穆勒(Ray Mueller)表示，取消計畫的決定讓他心碎，將另尋地點作為住房與農業中心。

縣府官員拒絕提供決定背後的具體理由，也拒絕解釋為何不會詳細討論細節。

2023年1月發生在半月灣的大規模槍擊案件，讓大眾了解整個聖馬刁縣農場勞工忍受不適合人居的條件，促使長期尋求此議題關注的倡議人士、帶來需積極改善的緊迫感。

發生槍擊的兩個農場「康柯德農場」(Concord Farms)與「加州特瑞花園」(California Terra Garden)用防水布覆蓋的棚屋以及單薄的拖車，惡劣生活條件遭到各界譴責，勞工們搬到臨時住房。

槍擊案件發生後，縣府官員表示，致力為農場勞工增加更多安全的可負擔住房，積極籌集數百萬元，在半月灣建造數十間活動房屋。勞工們最快明年可搬入。

模斯海灘(Moss Beach)另一個計畫將為農場工人與低收入家庭提供71間可負擔住房。上月，半月灣市議會最終批准在市中心為農場勞工建造一間擁有40個住房單位的公寓大樓計畫。然而，此前部分社區成員擔心其建築物高度與停車問題而試圖停止項目開發。

儘管「灣城花卉溫室」計畫遭遇挫折，穆勒聲明重申，聖馬刁縣將努力為項目尋找另一處房產。沒有減少為聖馬刁弱勢群體增加更多基本農場勞工與勞動力住房的承諾。

勞工 半月灣 槍擊

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