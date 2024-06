華人跨教會團體 邀社區免費看燈光展

Imaginarium燈光展自2011年以來一直在加州各地舉辦,以數百萬盞燈光組成的魔法森林、傳奇生物、故事書人物為特色。(記者葛歆睿/攝影)

在華人基督教跨教會團體「123 Let's Go Movement」的贊助下,1000名灣區低收入 家庭成員24日晚來到密爾比達市Great Mall的「Imaginarium: Where Light Meets Magic」燈光展免費參觀遊玩,度過歡樂的夜晚。

Imaginarium燈光展自2011年以來一直在加州各地舉辦,以數百萬盞燈光組成的魔法森林、傳奇生物、故事書人物為特色,還有奇妙的無限房間,精彩的現場表演,以及不同主題的空間供遊客拍照留念,是一個適合家庭的娛樂體驗。

「123 Let's Go Movement」透過灣區的社區服務機構派發1000張Imaginarium的免費入場券,招待不同種族、不同年齡的低收入家庭和個人觀展,並供應簡便晚餐,「123 Let's Go Movement」志願者也在現場擺攤傳福音。

當晚來的很多都是一大家人,Imaginarium的門票在16元至23元之間,對他們來說也是節省了一筆開銷。西裔Andres表示,如果沒有贈票,他和女友不太可能帶四個孩子一起來這種活動,因為他們還有很多其他需要用錢的地方。這次體驗超出預期,不僅小孩玩得開心,他也被刺激的機車特技表演所吸引。

遊客觀看機車特技表演。(記者葛歆睿/攝影)

主辦方表示,之所以舉辦這場活動,是因為耶穌要求基督徒「愛鄰居」,並希望分享傳達「神愛世人」這一訊息。

屋崙市華裔 居民Vicky向記者透露,她並非基督教,但很感激獲得免費贈票,有機會帶一雙兒女來玩,豐富暑假生活。