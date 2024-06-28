華人跨教會團體 邀社區免費看燈光展

Imaginarium燈光展自2011年以來一直在加州各地舉辦，以數百萬盞燈光組成的魔法森林、傳奇生物、故事書人物為特色。（記者葛歆睿／攝影）

在華人基督教跨教會團體「123 Let's Go Movement」的贊助下，1000名灣區低收入 家庭成員24日晚來到密爾比達市Great Mall的「Imaginarium: Where Light Meets Magic」燈光展免費參觀遊玩，度過歡樂的夜晚。

Imaginarium燈光展自2011年以來一直在加州各地舉辦，以數百萬盞燈光組成的魔法森林、傳奇生物、故事書人物為特色，還有奇妙的無限房間，精彩的現場表演，以及不同主題的空間供遊客拍照留念，是一個適合家庭的娛樂體驗。

「123 Let's Go Movement」透過灣區的社區服務機構派發1000張Imaginarium的免費入場券，招待不同種族、不同年齡的低收入家庭和個人觀展，並供應簡便晚餐，「123 Let's Go Movement」志願者也在現場擺攤傳福音。

當晚來的很多都是一大家人，Imaginarium的門票在16元至23元之間，對他們來說也是節省了一筆開銷。西裔Andres表示，如果沒有贈票，他和女友不太可能帶四個孩子一起來這種活動，因為他們還有很多其他需要用錢的地方。這次體驗超出預期，不僅小孩玩得開心，他也被刺激的機車特技表演所吸引。

遊客觀看機車特技表演。（記者葛歆睿／攝影）

主辦方表示，之所以舉辦這場活動，是因為耶穌要求基督徒「愛鄰居」，並希望分享傳達「神愛世人」這一訊息。

屋崙市華裔 居民Vicky向記者透露，她並非基督教，但很感激獲得免費贈票，有機會帶一雙兒女來玩，豐富暑假生活。