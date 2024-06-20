4人住10平米散房 舊金山市長候選人羅偉：簡化供房程序

舊金山市長候選人羅偉（左）19日到訪華埠散房，查看租戶居住情況。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 市長候選人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）19日到訪華埠 散房，查看租戶居住情況，也訪出了諸多華埠底層市民生活的辛酸。居民王太一家四口蝸居在十平米的房間中，三層樓只有一個廚房，人多時須排隊一小時煮飯。如果急著上廁所，甚至要到其他樓層找空位。她去年有幸抽中三次金山其他區域的可負擔房，但月租近3000元，「可負擔仍是不可負擔，只能放棄。希望政府建設更多便宜的可負擔房。」

羅偉表示，最關鍵的是需要舊金山簡化可負擔房的許可程序，允許建造更多的住房，只有增加供應，才能解決租金 太貴等難題。

富豪出身的羅偉，19日隨團隊一行，拜訪四家散房住戶，盡顯親民風采。在90歲的黃婆婆家中，他和老人相談甚歡。黃婆婆的女兒Anna Chen說，母親在散房中居住30年，不再考慮申請可負擔房。

王太說，家中四口人，除了先生，還有十歲的女兒和七歲半的兒子。因為租住12年，所以租金相對便宜，只有600元。整棟散房50個單元，以前居住的家庭多時，條件不敢恭維。三層樓只有一個廚房，做飯需要排隊30分鐘到1小時。如今住戶搬走一半，情況稍好。每層樓有兩個洗手間和一個浴室，和其他租戶共用。「人有三急，有時這一層洗手間在使用，就要到其他樓層找找看，碰碰運氣。」

舊金山市長候選人羅偉19日到訪華埠散房，查看租戶居住情況。（記者劉先進╱攝影）

王太一家非常擁擠，進門右側是雙層床，四人擠在上、下鋪位。因為空間小，孩子們使用辦公桌也要輪流。兒子用辦公桌寫作業，女兒就只能到床上坐著，用電腦做功課。她去年頗為幸運，連續三次抽中金山可負擔房的機會，但租金讓人望而生畏，兩居室的月租，從2400元到3200元不等，如果算上水電費等開支，每月開支超3000元，「先生平時開Uber，收入不穩定，我要照顧孩子。目前收入只能負擔1600元的月租，不得不放棄入住機會，可負擔房變成不負擔房，希望金山能改變這種現狀。」

舊金山市長候選人羅偉19日到訪華埠散房，查看租戶居住情況。（記者劉先進╱攝影）

面對作秀的批評，羅偉頗為坦誠。他說，雖然沒有執掌權力，但仍須傾聽民意。「如果能作為市長，我會照顧每個人，無論是租客還是業主。華埠散房是城市的重要組成，我們經常討論條件不夠好，所以想來看看。」