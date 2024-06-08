台裔媽媽迎端午節 復刻客家野薑花粽

碩大的野薑花葉能取代竹葉包裹油飯，製作出的粽子帶有獨特清香。（受訪者提供）

端午 佳節將至，一位居住在北加 南灣的台裔媽媽Joanna巧手復刻新竹內灣客家野薑花粽，不僅應景，還有野薑花葉的自然香氣，家人朋友嘗過都表示特別美味，猶如把新竹內灣搬到南灣。

Joanna提到因為喜愛野薑花的香味，而開始在後院培育野薑花。她說到，野薑花需要潮溼半日照的環境，灣區 溫度較高，日照也長，在植栽的照顧上並沒有太大的困難，然而也是天氣因素，讓她所種植的野薑花，葉子肥大，開花甚少，與在台灣種植野薑花有大量的開花有所不同。

包裹好野薑花粽需要再蒸過半小時，方可食用。（受訪者提供）

野薑花粽由來為新竹內灣的客家聚落，據說昔日進入內灣交通不便，客家居民以當地盛產的野薑花作為香料，取野薑花的根、莖磨碎成粉末，加上內灣的山胡椒、香菇、豬肉、客家醃蘿蔔及糯米飯，先蒸熟做成油飯，最後再以野薑花葉包裹起來，即為傳統內灣客家野薑花粽。

灣區氣候雖適合野薑花生長，葉片肥大，但開花較少。（受訪者提供）

由於Joanna曾到訪過新竹內灣，吃過用野薑花葉包的粽子，就想到把後院的野薑花葉子多加利用。從蒸油飯到蒸熟粽子，總共花費1小時，裡面包有豆皮香菇的野薑花素粽便完成了。

Joanna表示製作野薑花粽並不難，只是需要先將油飯煮好，再用新鮮葉子將由飯包起來後再蒸半小時，葉子的香氣就會和油飯融合，野薑花葉和竹葉的香氣很不一樣，帶著一股清香感。她還提到如果野薑花葉不用來包粽子，也可以墊在油飯下面一起蒸，就會帶有野薑花葉的獨特氣息。