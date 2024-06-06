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惡血荷姆斯提上訴 法院6/11開庭審理

編譯林思牧／綜合報導
法院4日審理荷姆斯提出的上訴案。(美聯社)
法院4日審理荷姆斯提出的上訴案。(美聯社)

超級巨騙「惡血」荷姆斯 (Elizabeth Holmes)，目前在德州布萊恩市(Bryan)的聯邦監獄服刑。她和律師在2022年尾提出的上訴，將於11日在舊金山的聯邦第九上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit)開庭審理。

荷姆斯是從史丹福大學休學的。她2003年創立的Theranos公司號稱只要用針刺指尖取得幾滴血，就可以進行超過一千種的血液檢驗，比傳統的抽許多罐血方便迅速，可以驗出的包括癌症、糖尿病、懷孕與否、愛滋病等。

荷姆斯請了許多美國巨富給Theranos撐腰，這些人多半得到Theranos的某種利益，包括甲骨文(Oracle)創始人艾利森(Larry Ellison)、媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)、沃爾瑪(Walmart)創始者沃爾頓的家族(Walton family)。理事會上都是大名鼎鼎的人物，包括前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)和舒茲(George Shultz)，前國防部長馬蒂斯(James Mattis)和培瑞(William Perry)。

有這麼多富人和名人做公司的門面，誰會想到這是一大騙局？她的公司一度市值達到90億元之多。騙局被揭穿後，2022年1月她在聖荷西的聯邦地方法院遭陪審團判決四項詐騙重罪名成立，刑期為11年又3個月。當年12月，荷姆斯與她的律師提出上訴，指出庭審時出現許多問題，她要求把那項判決推翻。如果上訴法庭果真把判決推翻，這件案子就必須重審。

現年40歲的荷姆斯有兩個幼齡孩子，可能是她在牢獄中最心碎的事，預期她將在2032年8月出獄。4日的出庭荷姆斯並不須要實際現身或用視頻現身，律師向由三名法官組成的上訴法官團陳情。聯邦法院的判決，通常上訴成功的機率很低。

根據法院的數據，如果荷姆斯的上訴失敗，她照規定還可以向聯邦最高法院(U.S. Supreme Court)再上訴，但每年上訴到聯邦最高法院的案子有7000多宗，只有100-150宗會被選擇接受，即使被受理，也不見得可以推翻原判。

荷姆斯 史丹福大學 癌症

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