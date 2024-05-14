Oliver Chin「十二生肖故事」 再版雙語讀本
Oliver Chin是知名童書作家和出版人。他創作出版的「十二生肖故事」是很多美國人農曆新年送給孩子的禮物首選。從2006年的第一本「狗年（The Year of the Dog)」開始，每年一本，已經出完全一系列全部12本。目前每年再版一本雙語讀本，受到更多老師家長和孩子的歡迎。
Oliver表示，自己從就讀哈佛大學的時代就熱愛漫畫，擔綱了校刊每天的漫畫專欄。後來2002年和2005年，兩個孩子相繼出生，陪著孩子一起閱讀童書的他發現並沒有太多有關亞裔文化的童書可以給孩子讀。
次年Oliver創立了自己的出版公司，並且出版了生肖系列的第一本書。雖然自己就是漫畫家，但是他只負責生肖故事系列的故事部分，另外聘請優秀的插畫師繪圖。究其原因，他說自己意識到一個人做不了所有的事，而圖書要打入市場，必須有受大眾歡迎的內容。
所以生肖故事系列的創作並沒有刻板地照搬傳統的生肖故事，而是提取出每一個生肖的個性特點，再以此為基點，創作出全新而充滿童趣的故事，這樣每個孩子，無論族裔性別都可以在故事中找到樂趣。
在插畫方面也沒有刻意追求傳統，而是選擇孩子們熟悉且喜歡的繪畫風格，這樣才更貼近讀者的審美。
Oliver 認為最重要的是每一個讀者都可以在故事中看見自己。「即使比利或蘇西不是龍年出生的，他們也可以感受到多米尼克（『龍年』的主人公）的喜怒哀樂。」
在生肖故事系列大獲成功之後，Oliver又創作了傑出亞裔美國人系列讀物。其中第一本出版於2020年，正是新冠疫情導致仇亞事件頻發的時候。他希望這本書的問世可以給人以正面的引導和向上的力量。
Oliver是第三代華裔，祖籍廣東台山。在洛杉磯長大的他，小時候每個月都會和家人一起去唐人街。他很感恩生長在加州這樣亞裔眾多的地方，因而從小並沒有身份認同的困惑，但也深知在美國其他一些地方長大的亞裔未必能有如此幸運。
上一則
雅達利開發新機種 X世代重溫童年
下一則
FB留言