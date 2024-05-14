我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

Oliver Chin「十二生肖故事」 再版雙語讀本

記者徐蓓蓓/舊金山灣區報導
Oliver Chin和他創作的生肖故事系列之「龍年」。（記者徐蓓蓓/攝影）
Oliver Chin和他創作的生肖故事系列之「龍年」。（記者徐蓓蓓/攝影）

Oliver Chin是知名童書作家和出版人。他創作出版的「十二生肖故事」是很多美國人農曆新年送給孩子的禮物首選。從2006年的第一本「狗年（The Year of the Dog)」開始，每年一本，已經出完全一系列全部12本。目前每年再版一本雙語讀本，受到更多老師家長和孩子的歡迎。

Oliver表示，自己從就讀哈佛大學的時代就熱愛漫畫，擔綱了校刊每天的漫畫專欄。後來2002年和2005年，兩個孩子相繼出生，陪著孩子一起閱讀童書的他發現並沒有太多有關亞裔文化的童書可以給孩子讀。

次年Oliver創立了自己的出版公司，並且出版了生肖系列的第一本書。雖然自己就是漫畫家，但是他只負責生肖故事系列的故事部分，另外聘請優秀的插畫師繪圖。究其原因，他說自己意識到一個人做不了所有的事，而圖書要打入市場，必須有受大眾歡迎的內容。

所以生肖故事系列的創作並沒有刻板地照搬傳統的生肖故事，而是提取出每一個生肖的個性特點，再以此為基點，創作出全新而充滿童趣的故事，這樣每個孩子，無論族裔性別都可以在故事中找到樂趣。

在插畫方面也沒有刻意追求傳統，而是選擇孩子們熟悉且喜歡的繪畫風格，這樣才更貼近讀者的審美。

Oliver 認為最重要的是每一個讀者都可以在故事中看見自己。「即使比利或蘇西不是龍年出生的，他們也可以感受到多米尼克（『龍年』的主人公）的喜怒哀樂。」

在生肖故事系列大獲成功之後，Oliver又創作了傑出亞裔美國人系列讀物。其中第一本出版於2020年，正是新冠疫情導致仇亞事件頻發的時候。他希望這本書的問世可以給人以正面的引導和向上的力量。

Oliver是第三代華裔，祖籍廣東台山。在洛杉磯長大的他，小時候每個月都會和家人一起去唐人街。他很感恩生長在加州這樣亞裔眾多的地方，因而從小並沒有身份認同的困惑，但也深知在美國其他一些地方長大的亞裔未必能有如此幸運。

亞裔 加州 疫情

上一則

雅達利開發新機種 X世代重溫童年

下一則

米爾布瑞發動罷免2市議員 華人參與

延伸閱讀

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
不爭名利反闖出一片天 4生肖「低調英雄」默默付出獲得成功

不爭名利反闖出一片天 4生肖「低調英雄」默默付出獲得成功
3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

熱門新聞

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…