Oliver Chin「十二生肖故事」 再版雙語讀本

Oliver Chin和他創作的生肖故事系列之「龍年」。（記者徐蓓蓓/攝影）

Oliver Chin是知名童書作家和出版人。他創作出版的「十二生肖故事」是很多美國人農曆新年送給孩子的禮物首選。從2006年的第一本「狗年（The Year of the Dog)」開始，每年一本，已經出完全一系列全部12本。目前每年再版一本雙語讀本，受到更多老師家長和孩子的歡迎。

Oliver表示，自己從就讀哈佛大學的時代就熱愛漫畫，擔綱了校刊每天的漫畫專欄。後來2002年和2005年，兩個孩子相繼出生，陪著孩子一起閱讀童書的他發現並沒有太多有關亞裔 文化的童書可以給孩子讀。

次年Oliver創立了自己的出版公司，並且出版了生肖系列的第一本書。雖然自己就是漫畫家，但是他只負責生肖故事系列的故事部分，另外聘請優秀的插畫師繪圖。究其原因，他說自己意識到一個人做不了所有的事，而圖書要打入市場，必須有受大眾歡迎的內容。

所以生肖故事系列的創作並沒有刻板地照搬傳統的生肖故事，而是提取出每一個生肖的個性特點，再以此為基點，創作出全新而充滿童趣的故事，這樣每個孩子，無論族裔性別都可以在故事中找到樂趣。

在插畫方面也沒有刻意追求傳統，而是選擇孩子們熟悉且喜歡的繪畫風格，這樣才更貼近讀者的審美。

Oliver 認為最重要的是每一個讀者都可以在故事中看見自己。「即使比利或蘇西不是龍年出生的，他們也可以感受到多米尼克（『龍年』的主人公）的喜怒哀樂。」

在生肖故事系列大獲成功之後，Oliver又創作了傑出亞裔美國人系列讀物。其中第一本出版於2020年，正是新冠疫情 導致仇亞事件頻發的時候。他希望這本書的問世可以給人以正面的引導和向上的力量。

Oliver是第三代華裔，祖籍廣東台山。在洛杉磯長大的他，小時候每個月都會和家人一起去唐人街。他很感恩生長在加州 這樣亞裔眾多的地方，因而從小並沒有身份認同的困惑，但也深知在美國其他一些地方長大的亞裔未必能有如此幸運。