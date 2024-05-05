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被稱「舊金山凱倫」 護膚品創辦人:想恢復生活

編譯組╱綜合報導
2020年「舊金山凱倫」事件的原始影片，在社交媒體有超過1300萬人次觀看。四年後，當事人亞歷山大接受Dr Phil節目訪問，表示事件在多年後仍對她的生活產生負面影響。(圖截取自電視畫面)
2020年「舊金山凱倫」事件的原始影片，在社交媒體有超過1300萬人次觀看。四年後，當事人亞歷山大接受Dr Phil節目訪問，表示事件在多年後仍對她的生活產生負面影響。(圖截取自電視畫面)

曾被稱為「舊金山凱倫」(S.F. Karen)的LaFace護膚品牌創辦人亞歷山大(Lisa Alexander)，接受「Dr. Phil Primetime」節目採訪。她於4月19日播出預錄片段表示，事件在多年後仍對她的生活產生負面影響，「我想恢復我的生活。」

「舊金山紀事報」報導，2020年事件的原始影片，在社交媒體有超過1300萬人次觀看。影片顯示，在胡尼洛(James Juanillo)、先生及室友居住的太平洋高地(Pacific heights)房屋前牆壁放上「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)模板時，亞歷山大與夫婿拉金斯(Robert Larkins)走近他，詢問他這間房子是否是他的房產，並認為他不住在屋內，最終報警。警察前來之後，證實胡尼洛是房屋的主人。

這段影片在網路上熱烈傳開，亞歷山大被貼上「凱倫」標籤，此一詞意指一名與有色人種互動時、表現佔強勢上風的白人女性(胡尼洛是菲律賓人)。事件之後，LaFace Skincare品牌產品被線上美妝品牌「Birchbox」訂閱產品下架，拉金斯則被舊金山財務公司「Raymond James」解雇。

胡尼洛曾在事件發生後、曾被邀請參加「Dr. Phil」節目，討論美國凱倫「Karens」現象與種族主義。他於4月29日推文表示，現在正開始抵制「Dr. Phil Primetime」節目，還有他的Merit+應用程式。

亞歷山大日前受訪「Dr. Phil」節目時表示，當時她走進胡尼洛時，並沒有看到他在寫什麼。第二天帶著道歉信到胡尼洛家中、想要彌補錯誤。因為無法親自與胡尼洛談話，便發表公開聲明、為自己行為向他致歉。聲明寫道，對自己行為感到震驚與難過，這是對胡尼洛的不尊重，深感抱歉。

節目採訪期間，危機管理公司「Red Banyan Crisis Management Firm」執行長尼爾曼(Evan Nierman)與Dr. Phil皆對此事發表看法，認為亞歷山大道歉沒有必要，若這是一場誤會，也不是她所造成，道歉反而會被用來針對她。

亞歷山大在採訪中表示，影片大量傳開後，她不敢出門，並透露有人帶著棒球棒與獵槍到她家，並將地址發布到網路上，將她的朋友與家人置於危險當中。她的身分、道德、人格與職業生涯完全被盜走，因為她是誰、說了什麼，都由別人決定。亞歷山大說，她想恢復生活，一直等待轉機、等待真相出現。

舊金山 黑人的命也是命 種族主義

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