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台導演魏德聖新作BIG 4/14灣區放映

記者葛歆睿 / 密爾比達報道
真心愛台灣和台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會聯合承辦，台灣導演魏德聖新作《BIG》灣區放映會。（記者葛歆睿 / 攝影）
真心愛台灣和台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會聯合承辦，台灣導演魏德聖新作《BIG》灣區放映會。（記者葛歆睿 / 攝影）

台灣導演魏德聖攜新作「BIG」隨著「北美台灣電影巡迴影展」至美加近30個城市放映，將於4月14日來到最後一站灣區，由「真心愛台灣」和「台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會」聯合承辦，分別在聖利安卓台灣基督教會和南灣文教中心舉行兩場放映會。魏德聖會在映後與大家分享創作理念與幕後花絮。

魏德聖是台灣知名電影導演，2008年執導「海角七號」獲得過億票房。2011年執導「賽德克·巴萊」獲得第48屆金馬獎最佳劇情片。新作「BIG」的故事環繞在癌症病房內的六位兒童及其家庭，在面對病痛時，從彼此衝突到最後相互支持，其中共享歡笑及淚水的過程。

僑教中心主任莊雅淑表示，在當今社會紛擾、經濟壓力大的狀況下，這部影片能夠帶來正能量和鼓勵效應。邀請僑界好朋友一起來觀賞，共同了解這個充滿正能量的故事。

真心愛台灣會長高椿惠表示，這部電影溫馨感人，在淡淡的悲傷中，充滿對人生的期盼。而魏德聖也將在放映會後分享製作理念、幕後花絮、回答觀眾提問。

FAPA北加州分會理事何佩真表示，希望把魏導在電影中傳遞的那種打拚、鬥爭的精神帶來灣區，也正是這種精神支持FAPA在美國為台灣打拚多年，並希望將它一直傳承下去。

何佩真補充說，「BIG」以很有創意的手法將動畫和真人電影結合在一起，除增加對小朋友的吸引，也把手術房畫面以動畫來呈現，能觀者感受到與病魔鬥爭的過程多麼煎熬，但不會看到血腥畫面。雖然影片是國語，但考慮到英語觀眾，放映的版本配有英文字幕。

此外，僑教中心場次還會在外場提供台灣特色小吃，營造在台灣逛夜市之後看電影的感覺，喚起愛故鄉的心情。

每場座位有限，請盡早購票。場次信息與購票連結如下：

台灣基督教會（Formosan United Methodist Church）

時間：4月14日（周日）下午2時

地址：788 Lewelling Blvd, San Leandro, CA 94579

購票：www.zeffy.com/en-US/ticketing/0c4de8e9-e261-483d-bdc4-4ab0a4210b1c

南灣僑教中心

時間：4月14日（周日）下午4時

地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

購票：www.zeffy.com/en-US/ticketing/b569c508-720b-40f6-9720-27484493f48b

聖利安卓台灣基督教會4月14日下午2時舉行魏德聖新作《BIG》放映會。（主辦方提...
聖利安卓台灣基督教會4月14日下午2時舉行魏德聖新作《BIG》放映會。（主辦方提供）
南灣僑教中心4月14日下午4時舉行魏德聖新作《BIG》放映會。（主辦方提供）
南灣僑教中心4月14日下午4時舉行魏德聖新作《BIG》放映會。（主辦方提供）

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