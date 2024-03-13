張婷立暢談女性在交通部門領導力

張婷立暢談女性在交通部門中的領導力。（取自舊金山交通局官網）

舊金山 縣交通局長張婷立（Tilly Chang)12日受聖荷西 州立大學峰田交通學院院長阿格拉瓦爾（Asha Weinstein Agrawal)邀請，暢談女性在交通部門中的領導力。

張婷立分享自己在交通部門工作20多年的經驗。她表示，了解在自己之前的優秀領導、尤其是女性領導的經驗，非常重要。同時也要了解和堅持自己真正的熱情所在，相信自己，堅持自己的追求。還要不斷通過各種正式或非正式的渠道來學習。如果暫時沒有參與正式學習的條件也不要緊，交通部門的好處是有很多不同的職業上升路徑。要保持開放的心態、積極主動，相信自己有能力，不斷給自己加油，去表達自己也傾聽別人。

張婷立透露，自己生長在聖荷西。她年輕時幫鄰居做帶孩子的保姆的時候，曾經參與向市議會請求在住所附近修建一所公園。當時擔任市議會議員的畢俄（Jim Beall)幫助她們通過了市議會的批准。數年之後，她有幸與後來擔任州參議員的貝爾一同起草了具有里程碑意義的SB1交通基金法案。她回憶過往，認為申請修建公園成功的經歷，讓她第一次了解到了城市和政府運作的方式。

張婷立還回憶拜訪時任國會議員峰田良雄（Norman Mineta）的經歷對她很有啟發。峰田還曾經是聖荷西第一位亞太裔的市長，後又擔任小布希 政府交通部長。她回憶，少年時代交通並不是特別方便，但單車和巴士給她帶來了很多自由，所以後來讀大學的時候她選擇了城市規畫專業。後來又在當時的聖他克拉拉縣交通局（現在的山谷交通局VTA）實習。