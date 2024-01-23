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豪雨來襲 木造屋要注意防水

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣報導
屋頂的接縫處容易產生漏水問題，必須以防水的接縫材料相接流水出去。（受訪者提供）
屋頂的接縫處容易產生漏水問題，必須以防水的接縫材料相接流水出去。（受訪者提供）

舊金山地區自19日起遭遇豪雨來襲，考驗著久未經過多雨天氣的木造房屋。不少居民在豪大雨時才紛紛發現家中屋頂或是窗戶有漏水跡象。一但發生雨水滲漏，將會造成房屋表層甚至結構的危害，在舊金山開設建築事務所多年的邱申一建築師（Shen-I Chiou）提出幾點防水注意，讓防水功能從基礎做好。

邱申一說到，今年是聖嬰年，雨水特別多的一年。美國的房屋大多是怕水的木造結構。漏水不像失火馬上會發現，可能是慢慢地發生。等到發現有漏水跡象時，事情已經演變嚴重，影響巨大，即便想要修補，也不知道漏水的元兇在哪裡。

第一個房屋的防水觀念，就是要在雨季來臨前清理天溝（Gutter）以及屋頂的落水口。邱申一以自己的狀況為例，今年灣區九月就開始下雨，但當時的他還沒清理好天溝，不幸的是剛好在一個落水管堆積了枯枝落葉，造成積水從天溝裡滿溢出來，結果造成屋頂與壁爐外牆的接縫處漏水。

發現漏水情況的邱申一，趕忙將堵塞的落水管與天溝清理乾淨，漏水的狀況才逐漸停歇下來，可見清理天溝與落水管是雨季來臨前一定要注意的工作。

會造成漏水的常見主因，則是屋頂材料或是外牆材料過於老舊。尤其是漏水大宗就是屋頂問題，可以從外觀察看看屋頂與屋瓦有沒有破碎、變形、長青苔。如果有上述狀況，就應該要更換屋頂，平屋頂則要注意看接縫處有沒有變形。

第二個觀念就是從房屋施工時，把防水層與防水細部做好。尤其許多看起來美觀又帶有鄉村的灰泥牆（Stucco）、磚頭、木頭牆板（Wood siding），這些材質本身不能做到防水，上油漆可以達到一些防水效果，但是也不是完全或是永久防水，主要用途是用來保護後面的防水層。

邱申一還說，到施工時要注意，只要是在牆接屋頂、門窗開口、或是屋頂的轉接處，要在接縫處加防水片（Flashing）。然而最常出現的問題也是在防水片。施工人員可能對於防水片的安裝不熟悉，導致防水片有做，但是工法或次序做錯了，讓屋主以為有安裝就好，但其實還是會造成漏水問題。

如果漏水嚴重，需要割開天花板或是牆板，拿掉替換濕掉的隔熱棉，再用吹電扇或是暖氣乾燥以後，才能修復漏水傷害的建物材料，避免黴菌滋長。

雨水的滲漏導致的後果很多，導致木頭腐爛，水氣會吸引白蟻來棲息。而白蟻的入侵則會破壞房屋結構，水氣也會造成霉菌的繁殖而危及身體健康。木造房的漏水問題是屋主在雨季中保養房屋的重要課題。

防漏水的措施要從房屋的建造開始，將防水工法做好。（受訪者提供）
防漏水的措施要從房屋的建造開始，將防水工法做好。（受訪者提供）
屋頂上的青苔與樹葉雜物，都要定期清理乾淨，避免造成屋頂的毀損。（受訪者提供）
屋頂上的青苔與樹葉雜物，都要定期清理乾淨，避免造成屋頂的毀損。（受訪者提供）
這一組防水片有加裝，但是安裝的工法順序有錯誤。（受訪者提供）
這一組防水片有加裝，但是安裝的工法順序有錯誤。（受訪者提供）

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