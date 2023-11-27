網友離開加州的原因：是時候了

儘管新居民不斷遷入，但長期居民卻因多種原因離開金州。（Getty Image）

加州 人一直以「金州」為家而自豪。 這種自豪感無疑是加州體驗的一部分，也是一種難以抗拒的態度，即使對於剛搬到這裡的新居民也是如此。儘管新居民不斷遷入，但長期居民卻因多種原因離開金州。

在社交網站Reddit上一篇關於「你為什麼離開加州？」的提問，引起許多人的共鳴。網友們討論下來，離開加州的最主要原因如下：

一、生活成本：在加州，生活成本比全國平均高出42%。住房比全國平均高出101%，而公用事業則高出22%，雜貨和服裝的價格都比全國其他地區高出約10%。

Reddit上的一位用戶透過對比加州和佛羅里達州的稅收和住房，估算出同樣的收入住在佛州一年可以節省大約2萬元，能夠幫助還清車貸並開始為退休 儲蓄。網友說：「加州很有趣，我不會說我不喜歡它，但整體而言，生活品質並沒有太大不同，每年節省 2 萬美元，如果我真的想去的話，我可以去加州旅遊，但我從來沒有去過，對我來說，最好把這筆錢投入退休生活。」

二、天氣：雖然大多數人湧向加州是為了享受陽光和溫暖的氣候，但一些居民卻因為相反的原因決定搬走。

引用Reddit上的一位用戶的話：「很多人認為一年四季的天氣都是完美的，事實確實如此。但我討厭這樣，我喜歡穿著外套，喝茶聽雨，看霧氣透過樹林，偶爾還會下雪。」

另一位用戶補充說：「兩年前距離我家1英里處發生了山火，去年冬天則發生了三次停電，最近則有洪水 警告，該離開了。」

三、政治環境：特定的政策決定和政治環境可能是一些考慮搬遷的居民的主要考慮因素。

Reddit上的一位用戶寫著：「犯罪、無家可歸、交通、骯髒的州政治，法律變得愈來愈荒謬，還有高額稅收。」

另一位用戶補充說明：「在我看來，加州正在逐漸變成一個非常保母的州（形容政府管得多），這是我最無法忍受的。」