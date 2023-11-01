矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 賈伯斯家芭比風

梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

萬聖節 來臨，巴洛阿圖因為幾位科技大佬家每年都有精美的裝飾和豐富的禮物，是周遭居民討糖的熱門地點。但因為過於受歡迎，每年都大排長龍。今年社媒上早早就流傳各種討糖攻略，附帶各位大老家的地址。育兒群組裡的媽媽們也早早相約要帶孩子一同去討糖。

雅虎（Yahoo!）前執行長梅爾（Marissa Ann Mayer）家因為禮物豐盛依然是最受歡迎。今天下午不到4點就有人排隊，4點剛過排隊長龍就已經繞過兩個街區之遠。 四面八方還不斷有盛裝打扮的人流湧入，車輛也逐漸擁堵。

排隊進入梅爾家車庫拿玩具的人流。（記者徐蓓蓓／攝影）

才過4點半就拿到梅爾家招牌毛絨玩具的李女士一家透露她們一大家子3點半就過來排隊。小朋友們都拿到自己喜歡的玩具，非常開心。

除了豐盛的禮物外，梅爾家門口的巨型南瓜裝飾也是亮點，吸引很多人駐足留影。而周邊鄰里也有非常用心的裝飾和精心準備的糖果。雖然不及梅爾家盛大，但幸好不用排長隊。

而蘋果電腦已故執行長賈伯斯家就以每年獨出心裁的萬聖節裝飾和表演而聞名。今年的主題是年度大熱的電影「芭比 」。除了原樣複製電影中芭比居住的小樓外，還有不少玩具和遊戲的場景，不過當然是融入了萬聖節元素。

賈伯斯家工作人員向芭比小樓潑灑紅色顏料。（記者徐蓓蓓／攝影）

下午4點多的時候，還有工作人員向芭比洋樓的滑梯上傾倒鮮血樣的紅色顏料。有眼尖的小女生尖叫「芭比死了！我看見她的頭了！」除了有斷手斷腳的輪盤遊戲外，還有被開膛破肚的泰迪熊。有10歲的小男生看了以後說「我不是很確定這個適不適合小孩。」

賈伯斯家看來應對人流的經驗非常豐富。四方路口很早就設置路障，阻止車輛進入。相對梅爾家門口的車輛擁堵，步行起來更安全。

而之前也有萬聖節活動的臉書 查克伯格家今年就比較沉寂，沒有看到特別的活動。