創業在美國／CalColor 第一代華人移民辦校典範 迎來10周年

慶祝CalColor成立10周年，教職員工合影留念。（受訪者提供）

CalColor Acadmey美術學院是舊金山灣區最大的一所課外藝術學校。創辦人兼校長劉嵐和執行長吳立剛分工明確，學藝術出身的劉嵐本著對專業一絲不苟的態度主管教學，擁有物理學博士學位和高科技公司管理經驗的吳立剛負責運營。

今年CalColor迎來成立10周年，目前擁有6個校區、50多名教職工、和3300名年齡4至18歲的學生。而它的前身，只是一間家庭畫室。劉嵐和吳立剛坦言，從未想過學校能發展到如此規模。

教小孩畫畫開始 變成事業

劉嵐從清華大學美術學院本科畢業後來到美國，後來又獲得了聖荷西州立大學藝術碩士學位。讀研期間，她在家開設了畫室，教小孩畫畫。劉嵐回憶：「當初為了招生在大華超市門口貼廣告。雖然剛開始只有兩個學生，但很短時間內學生人數就增加到50個、100個，非常驚喜。到後面越來越喜歡、投入，覺得它是一個事業，值得你奉獻一生。」

學藝術出身的劉嵐本著對專業一絲不苟的態度主管教學。（受訪者提供）

隨著學生的不斷增加，劉嵐也越來越忙，一周排滿了課程。而面對學生多元化的需求，她也漸漸意識到，「每個老師都有局限，不是什麼都會，但老師都想把最好的教給學生。」劉嵐說，「老師會下意識的教自己最擅長的，但這個不一定是孩子需要學的。」

當時劉嵐有一個學生喜歡日本動漫 ，非常想學。這可難住了沒怎麼接觸過日本動漫的她，「我只能現學現教，但我心裡明白，我教不出日本動漫的精髓。」

為了提供更豐富的課程，讓學生學習喜歡的內容，2013年底劉嵐碩士畢業後，帶著兩個SJSU志同道合的同學一起，在佛利蒙開設了第一間學校。之後，學生越收越多，老師隊伍也相應壯大，學校已開到了6間。現在不僅增加了日本動漫課，還有數碼藝術，素描速寫油畫，以及作品集等專業課程。

曾在高科技公司工作10年的吳立剛，把科技公司解決問題的的理工科思維帶進了藝術學校，透過案例分析、數據分析、競爭對手分析，不斷的對學校進行優化改善。（受訪者提供）

招聘老師 讓他們做自己

與大多數藝術學校不同，CalColor有非常系統和全面的課程。劉嵐表示，能做到這一點，得益於擅長不同領域的老師所帶來的不同視角。「分析討論課程的時候，大家一起研究美術教育，決定孩子在這個階段應該學什麼、做什麼，」她說，「真正去想孩子們的長期成長，而不只是想著把當下的課上好。」

劉嵐透露， CalColor在招聘老師時非常看重藝術專業背景。一方面，學藝術出身的人本身對藝術的熱情能夠感染學生；另一方面，藝術家經歷過創作過程，對其中的苦惱、試錯、尋找解決辦法能夠感同身受，這樣在引導學生創作的時候，才有貨真價實的東西分享。

劉嵐承認，一個藝術家做管理不容易，而管理一個全都是藝術家的企業更難。但她選擇給予他們最大的自由度，讓他們做自己想做的事，發揮專長。「藝術家會有自己的堅持，這是學校的財富，而不是要把他們變成千人一面。高標準、高要求、愛孩子就可以了，讓他們做自己。」她說，「我能做到的就是理解、尊重、聆聽、開明。」

2017年起擴張 增開5間分校

CalColor能有如今的規模，高效的運營起到了關鍵作用。曾在高科技公司工作10年的吳立剛，把科技公司解決問題的理工科思維帶進了藝術學校管理，透過案例分析、數據分析、競爭對手分析，不斷對學校運營進行優化改善。吳立剛表示，管理CalColor是讓他充滿熱情的事情，「看到學校成長，能夠對學生、社區產生積極的影響，以及為有才華的老師創造機會，感到做這件事非常有意義。」

劉嵐稱，CalColor給予老師最大的自由度，讓他們做自己想做的事，發揮專長。（受訪者提供）

雖然成立於2013年，但CalColor到了2017年才開始擴張，在三年時間裡開了5間分校。吳立剛表示，其實在擴張方面，CalColor算比較保守和謹慎的，通常有六成把握才會行動，尤其在早期實力有限的時候。「除了現金流方面，更重要的是學校要對學生負責，對老師負責。學校的增長，必須要在保證教學質量和人才培養的基礎上進行。」

這些年CalColor擴店階段，老師的培養和留存是一個不小的挑戰，尤其在灣區這樣的高消費區域，願意長期留下做老師的都是對藝術教育有熱情的人。學校也面臨過短時間內幾個老師相繼離開的困難。劉嵐和吳立剛認識到，雖然存在客觀因素，但與學校的管理也有很大關係。經過這些年不斷的努力，CalColor在老師的培養和留存方面已經有了很大的改善。未來學校也會不斷的在這方面繼續優化。

與大多數藝術學校不同，CalColor有非常系統和全面的課程安排。（受訪者提供）

疫情 爆發 把危機當轉機

2020年新冠肺炎疫情爆發，灣區非常多的藝術學校倒閉了。CalColor從一開始就把這次危機認作是一個機會。吳立剛表示，疫情前學校的擴張速度永遠跟不上學生增長的速度。疫情後，由於學校充分的準備，居家令頒布當天就完成了線上授課的轉換，成功的留存了大部分學生（1700人中的1200人）。學校在其他方面節約成本，但是保留了所有老師的工作。疫情給了學校一個難得的機會，可以慢下來做些基本功課。「把以前不足的地方補上，課程不合理的地方重新調整、重新布局。老師也重新布局，數碼課程和作品集高階課程都是那個時間做起來的。」吳立剛說，「疫情結束後，學校就迎來了爆發成長，1年時間學生就從1200人增加到3000人，擴張很快。」

CalColor是第一代華人移民辦學校服務各個族裔的典範。吳立剛表示，自成立之初，學校就一直淡化創始人的個人影響力，讓這個學校屬於每個藝術家。「從我們的課程來講，就是要和美國當地文化、主流接軌，全英文授課，設計課件也是和美國與世界主流藝術接軌。」