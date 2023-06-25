創業在美國／倪冰矽谷創音樂教室 從到府教學到開分校 育才無數

倪冰雖然身為音樂教室創辦人，每周仍有親自教學時段，不少學生是從幼童就開始培養的。（記者孫愛薇／攝影）

Opus1 Studio音樂教室創辦人倪冰（Doris Ngai）出生在音樂世家，從小在小提琴家父親的薰陶下，擁有資深的音樂履歷，直到大學畢業、來美生活，一手創立自己的音樂教室，即便中間遇到波折，仍堅持著自己的做事標準。17年過去了，她的音樂教室生根茁壯，目前招收學生已經達到1200位，她與先生更建立了有效率的新興課程系統，夫妻兩人分別成為灣區 中半島知名的音樂育才家與新創家。

香港裔倪冰2005年搬到矽谷時，還沒有想要創業，當初只是單純喜歡和小朋友相處，於是先當音樂老師。過了一年，她開始有自辦音樂教室的念頭，於是與朋友合辦了Opus1 Studio音樂教室。一開始她們沒有場地與資源，都是跑到學生家裡教學，後來發現奔波太辛苦，所以就與一間課後輔導班分租了四個課後班不使用的房間當作教室。

嗅到商機 拓展營運開分校

沒想到因為與課後班租場地，許多學生直接被課後班介紹過來，很快的四個房間就不夠用了。當時正值2008年全球金融海嘯，許多店家關門歇業，倪冰逆勢擴大音樂教室的營運，找到更好的教室場地，2010年在山景城開設第二間分校。

這間教室就在山景城大華超市旁邊，吸引不少路過買菜家長的目光，家長買菜時先把小孩子放在音樂教室，買個菜休息一下回來，小朋友就上完課了。良好的地點與教學品質，使得第二間音樂教室的招生 十分順利。

即使已有兩間營運不錯的分校，倪冰又觀察到一個商機。她發現很多客人其實是從巴洛阿圖開車到山景城的教室，那時巴洛阿圖並沒有很多由華人開設的音樂教室，所以2014年她決定開設巴洛阿圖分店，收掉草創時期跟課後班分租的四間教室，全力進軍巴洛阿圖音樂教室市場。精準的拓展方式，讓分校招生非常順利，營運很快就上了軌道。

然而創業總是有意外。就在倪冰計畫開設新校時，2020年新冠疫情 突然來襲，所有實體課程都停擺，變成網路課程，音樂老師們得學會適應網路課程，她為此額外採購了許多平板電腦跟網路設備，協助老師網路教學，疫情後期，還在每個教室內添購一台鋼琴，讓一個教室內有兩台鋼琴，老師跟學生各用一台，避免交叉使用同一鋼琴。

疫情中，除了額外增加的設備成本外，倪冰還遭遇很大的財務壓力，由於學生少了一半，房租卻完全沒有折扣，她也堅持沒有減少旗下老師的薪水，空蕩的教室就這樣苦撐過了一年半。更辛苦的是，疫情中倪冰還懷上了第三胎，一手牽著大寶、一手抱著二寶，肚子還有三寶的倪冰告訴自己，一定要堅持下去，沒有時間拿來哭泣，要把精力放在如何度過難關、如何堅持下去。

談到最辛苦的那一段時，倪冰分享，「如果要選擇創業就要Work hard，如果第一次失敗，不能因為遭遇失敗就停止，要繼續試下去。每個困難點都一定能找到一個方法解決它，但是唯一不能做的就是放棄。」這樣的堅持，讓倪冰撐過最艱難的時刻，最後終於迎來疫情解封，第三間分校也開始營運，學生人數直線上升。

Opus1 Studio音樂教室創辦人倪冰育有三個小孩，目前最小的才兩歲，她養育孩子的同時兼顧創業。（記者孫愛薇／攝影）

Opus1 Studio從草創時期的兩位老師到府教學，一直到現在擁有1200位學生的音樂教室，中間歷經兩次因規模增長帶來的管理模式升級，在學生人數從500人成長到800人時，倪冰的先生Sam開發出符合教室營運的軟體管理系統，讓家長跟老師都能快速地在網路上完成課程預約或修改。

經營心法 不輕易妥協

Sam開發的系統後台能管理所有課程動向，在系統裡老師也能跟家長溝通，在這之前，音樂教室都只能用打電話或電子郵件方式溝通，這些方式比較沒有效率，自從加入Sam設計的系統後，Opus1 Studio節省了很多人力、時間，倪冰能將精神放在更多營運決策，而這套系統也成為Sam的創業契機，讓他從一名工程師，成為一間擁有15位員工的新創企業家。

倪冰分享自己的經營心法，「對事情的目標跟要求要高，不能輕易妥協。」倪冰對於音樂教室的設備要求高，大部分教室裡設有演奏廳等級三角鋼琴，培養學生朝向現場演奏的道路前進。好的地點、好的服務、加上好的老師。她聘用了符合不同需求的老師，讓一個家庭裡，不同小孩可以在同一個地點學習不同的音樂，例如一個學鋼琴，一個學小提琴，同一個時間跟地點，可以接送兩個小孩，切入現代家庭的需求。