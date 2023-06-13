我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

運動培養感情 華人創少兒跑團BURN 代代相傳

記者李榮／灣區即時報導
小朋友在有經驗的大人引領下，調整步調。（記者李榮╱攝影）
小朋友在有經驗的大人引領下，調整步調。（記者李榮╱攝影）

幾年前成立華人馬拉松跑團BURN，短時間內已成為遍及各地的長跑社團，成員每周各自在當地與同好鍛鍊，並且透過社團志願者分享科學化與系統化的經驗與長跑常識，協助有效率地提升成績，無論是地區型的馬拉松賽，還是波士頓馬、倫敦馬、柏林、芝加哥、紐約以及東京等國際六大馬拉松，都能見到BURN選手的蹤影。在疫情之後，BURN又組建了青年少兒團，代代相傳，大手拉小手一起跑。

本月份成立滿周年的BURN的青年團正式名稱為BURN Youth Development（BYD），創建者之一的吳佳爾表示，當初在新冠肺炎疫情時，他發起住在三谷附近的鄰居帶著小朋友相約一起跑步鍛鍊，組成名為「神童團」的跑團，「當時各個學校都是網課，組建神童團是鼓勵小朋友參加戶外活動，健身鍛鍊。後來去年學校恢復正常以後，神童團轉移到BURN的平台底下，繼續為小朋友服務，地區更逐漸擴大，各地分別相約跑步。」

吳佳爾表示，BYD現在家長群裡共有200多人，另外小朋友應該有100多人。當然因為大家行程不同，每周參加人數不一，人多的時候為30、40人，少的時候只有幾個人。BYD最重要是鼓勵參加，養成鍛鍊與持續的精神，在長期常規訓練下，很多少兒、特別是高中生已經可以一次跑8、9英里，能參加「半馬」比賽。

從神童團就開始參加的學生成員Evelyn Wu指出，作為BYD成立前的原始成員，跑團對自己的影響很大，更是驚訝跑團成長的速度與向心力，「我記得第一批跑步小組每周只有兩、三個人，而上周末光是我們小區，就有30個孩子一起參加跑步，大家很喜歡認識新朋友的感覺，以及每個人都在專注享受跑步的過程。」

另一位學生Stanley Zhao指出，參加BYD不僅是跑步鍛鍊，也是培養領導力和舉辦小組活動平台，同時認識新朋友，整個過程很有意義。

「BYD除了讓孩子有健身強體的機會，還是一個很好的親子活動。」志願者教練吳潔敏指出，最初BYD模式比較簡單，父母可以只放下孩子，隨即離開不跑。然而，現在很多家長都會一同陪跑，而孩子見到自家大人在跑，鍛練起來更為帶勁，幾位家長後來更是跑出興趣，參加BURN每周六大人的群跑。

她表示，訓練小朋友與大人很不一樣，成年人能夠了解並服從指令，照著要求行事。小朋友訓練起來比較挑戰，需要更多的鼓勵。然而，在邊跑邊聊的過程中，也是讓大家建立情感的好機會，增進互相了解。

吳潔敏指出，許多孩子其實都喜歡跑步，但不一定能參加學校田徑隊，BYD正好給參加不了學校田徑跑步校隊學生機會。BYD不強調速度， 但教練們作出自律的榜樣，「無論多忙，只要有孩子報名，我們總有教練相陪，這是一種堅持。」

她表示，就像成年人跑團一樣，BYD也不只是單純身體的鍛鍊，同時還會指導運動常識，以及在跑步時的互相關照的安全注意事項，希望這些常識和自律的精神能終身受用，也期待孩子可以體會到努力就有機會闖出成績的道理，「未來孩子無論在人生哪個賽道上，都能跑得更長、更遠、更好。」

不同小區各自相約跑步。（記者李榮╱攝影）
不同小區各自相約跑步。（記者李榮╱攝影）
由「神童團」轉變成為的BYD，讓小孩也能與同齡夥伴養成跑步的習慣。（受訪者提供）
由「神童團」轉變成為的BYD，讓小孩也能與同齡夥伴養成跑步的習慣。（受訪者提供）

馬拉松 健身 疫情

上一則

樂透的多樣人生

下一則

米慎區槍擊案嫌犯被確認 已另案通緝

延伸閱讀

運動健身培養感情 華人創少兒跑團 大手拉小手一起跑

運動健身培養感情 華人創少兒跑團 大手拉小手一起跑
蒙市閱讀挑戰賽開啟 贈送豐厚禮品

蒙市閱讀挑戰賽開啟 贈送豐厚禮品
健身族增肌減脂 不能只靠雞胸肉

健身族增肌減脂 不能只靠雞胸肉
疫情過後健身館長輩增多 銀髮健身成新商機

疫情過後健身館長輩增多 銀髮健身成新商機
泛亞特教少兒社交訓練營啟動

泛亞特教少兒社交訓練營啟動

熱門新聞

女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

2023-06-06 01:45
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）本月8日上午在門洛公園（Menlo Park）員工大會上亮相，圖為之前他親自拿著Quest 3介紹的影片。（翻攝自查克柏格臉書）

Meta執行長查克柏格現身亮相：AI領域有大突破

2023-06-08 18:58
槍案發生後，警方已在該地區加強警力。（美聯社）

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

2023-06-10 22:39
2000年代初期的互聯網泡沫破滅減少了超過100萬個工作崗位，許多公司一夜之間倒閉。（記者葛歆睿／翻攝）

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

2023-06-07 23:19

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養