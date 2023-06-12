慈濟聖荷西志業園區 6月25日首辦義診

北加慈濟將首度在聖荷西志業園區，舉辦義診活動。（檔案照片）

長期在社區幫助弱勢的慈濟基金會北加 州分會宣布，將於6月25日舉辦夏季社區義診，為社區民眾提供免費醫療服務。這次義診醫師背景多元，科別橫跨一般西醫、中醫、牙科、眼科、脊椎科等，不設定收入、保險或其他限制，都接受民眾免費看診，這是北加慈濟基金會第一次在聖荷西 志業園區舉行義診。

慈濟北加州 志業園區位於聖荷西與密爾比達交界處，園區占地3畝，建地4萬3000平方呎，幾年前落成啟用。過往慈濟不時在密爾比達的會所舉辦義診，這回則是第一次移師志業園區。

北加慈濟義工林美娟表示，不同於針對低收入及沒有保險的民眾的每月固定牙科與中醫義診，慈濟的免費醫療服務主要是希望守護社區居民的身體健康、全面推廣正確的保健常識。因此，不論參加者的宗教、種族及收入，慈濟都會提供免費的社區義診服務，以回饋社會、共創健康社區，並且更是期望民眾能夠定期注意自身的健康情況。

林美娟說，慈濟一直都不定期在各社區提供義診服務，北加州分會已經是第25年舉辦類似的義診活動。預料當天會有20多位專業的醫護人員到場，服務項目包含血壓、身高、體重等基本身體數值的測量，及中醫、西醫、牙科、眼科、脊椎神經科醫師，為大家免費醫療諮詢及治療。

另外，當天還有慈濟大愛牙醫醫療車在場服務，希望來參加的民眾，也能做好牙科的治療。

北加慈濟提醒，為了保護民眾及志工的安全，慈濟所有的義診活動都要求看診的民眾預先打電話預約，因此需要服務的民眾必須在周一到周四的上午10時至下午3時，致電（408）964-4560預約。若電話忙線，可留下姓名及電話，志工會回撥。義診當天請民眾依照預約的時間提早20分鐘前來，並攜駕照或者護照等帶有照片的身分證明。

義診地點：慈濟聖荷西志業園區（2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131）。若搭公車可選66路到Montague Expressway and Oakland Road╱Main Street下車。