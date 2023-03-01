經濟復甦得分 舊金山列全國倒數第2

舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡／攝影）

舊金山 灣區委員會經濟研究所2月28日發布一組舊金山疫情 之後經濟復甦的數據，從投資、住房、薪資、人口增長與經濟活力恢復等指數來看，舊金山相較於其他城市的排名都比較落後，整體呈現疲軟狀態。經濟復甦程度得分僅25.8分，排全國倒數第二名。經濟復甦排名第一位的奧斯汀（Austin）得分85.8分。

經濟復甦的排名得分主要從人口活力、房屋交易和租金 漲勢等幾方面進行統計。舊金山從2020年到2021年有13萬人的人口流失，創下年度人口流失人數紀錄，沒有新的移民遷入，且死亡率高於出生率。數據顯示，多數從舊金山外遷的人口，很多是搬到北加州其他地區，如沙加緬度和聖他克魯茲，還有一部分人口搬到德州和佛州。

舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡／攝影）

舊金山目前的租賃市場，租金是全國唯一相較於疫情之前還在下跌的城市，約比疫情之前下跌1.3%，因舊金山辦公樓空置率高達27%。數據顯示，舊金山多數公司的出勤率為45%，員工每周來一到三天，四分之一的人不到辦公室。工資的增長速度快於通貨膨脹率，員工住房成本在下降。

專家們透過一組數據分析，舊金山經濟復甦不強勁的原因是人口減少、需求減少，租金隨之下降，房屋交易量減少。如想帶動經濟復甦，市府與商業各部門就必須將人口帶回舊金山，作為刺激點。

舊金山灣區委員會經濟研究所發布，舊金山是全國唯一在疫情後租金下跌的城市。（記者／李怡攝影）

舊金山灣區委員會經濟研究所公布，在今年1月份的調查中，38%的商業主表示，不再整合減少市中心的辦公空間；另有31%的業主表示，未來幾年內會縮減在舊金山的辦公室。這表明，未來幾年舊金山每年會減少2億元的財產稅收入。

會上有專家建議稱，解決舊金山辦公室空置與吸引人員回到舊金山市中心，應該提出立法，暫停原定於在未來幾年實施的增稅。另外應該為來到舊金山的新增或是初創企業實施稅收優惠。為了刺激市內經濟復甦，還可以多增加一些藝術文化、娛樂和新產業，以吸引更多的人到訪舊金山。