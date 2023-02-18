FTX創辦人居家監禁 法官不信任

加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德被指控欺騙投資人並擅自從他的加密貨幣交易平台竊取客戶存款。圖為他在紐約聯邦法院。（美聯社）

加密貨幣 交易平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在被指控欺騙投資人並擅自從他的加密貨幣交易平台竊取客戶存款後，以2億5000萬元保釋金、獲取可在父母家中監禁、免於被聯邦拘留。但是，法官與外界質疑，在父母家中監禁的班克曼-佛瑞德是否值得信任。

2億5000萬元保釋金是史上最高金額紀錄，可讓這名30歲年輕人免於入獄，並允許他住在原在史丹福大學 擔任教授的父母家中。檢察官 表示，他在家中可使用電子設備，導致他多次違反釋放條款。

根據法庭內部報告，美國地方法院法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan)16日在曼哈頓對班克曼-佛瑞德的律師表示，他的委託人在特殊情況下享有自由。在聽證會上，法官在法庭上表示懷疑他是否可被信任。根據「洛杉磯時報」報導，卡普蘭認為，涉嫌詐欺者可能透過與潛在證人接觸、影響他們的證詞，從而利用他在家中的監禁條件。

班克曼-佛瑞德一般來說，不能離開正在監禁的父母家中，而且必須在腳踝上綁GPS 監視器。法官直接質問檢察官，為何他們沒有要求撤銷他的保釋。截至目前，檢察官只試圖透過限制他使用手機、平板電腦、電腦與網路來協助他準備辯護，從而收緊他的家庭監禁條款。

根據美聯社報導，法官提出，入獄可能是確保熟悉科技的班克曼-佛瑞德不會企圖透過使用追蹤電子設備來智取政府的唯一途徑。

聯邦助理檢察官羅斯(Nicolas Roos)說，一個更激烈的選擇，是禁止他使用所有電子設備，但表示政府考量他是否有能力準備審判。審判定於10月舉行。卡普蘭則不認同第一修正案賦予人們上網的權利，表示被拘留的被告、仍可在不上網的情況下，為辯護做準備。

芝加哥大學法學院教授斯格勒(Alison Siegler)認為，班克曼-佛瑞德繼續被軟禁，即使在他多次違反釋放條款之後。其反映了法官與檢察官「對待特權人士與被指控犯有白領罪行者，與那些沒有經濟能力或地位不同者，兩者間的不同」。