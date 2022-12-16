聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

近來包括新冠肺炎 與其他流感等病例數量在社區中急遽竄升，隨著年底假期的到來，又正好是親友聚會的時節，肯定會增加傳染風險，衛生官員擔心醫療系統的負荷會快速加重。

聖他克拉拉縣衛生局指出，今年的新冠肺炎感染的已激增，另一方面流行性感冒與和呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus，RSV）也增加，恐嚴重影響社區與醫療系統。因此，縣府建議民眾採取以下預防措施，保證家人與社區的安全。

一、接種流感和新冠疫苗

縣府指出，目前的新冠肺炎加強是二價加強劑，針對的是Omicron變種病毒以及最初的2020年新冠肺炎病毒。這個加強針適用於六個月以上的兒童，而此疫苗是預防新冠肺炎嚴重症狀與住院的最佳保護。

縣府說，在疫情初期，灣區的新冠肺炎疫苗接種率很高，使許多社區免受到過於嚴峻的影響。然而，隨著時間的推移，這種疫苗保護作用有所下降，但接種二價的加強針可以重新建立起保護。可惜到目前為止，在灣區的大部分地區，只有不到一半符合條件的民眾完成接種更新的二價疫苗。

另一方面，與疫情期間相比，今年灣區感染流感的人數更多。流感與普通感冒不同，可導致非常年輕、老年人和患有慢性疾病的人突然患上嚴重疾病。因此，希望民眾趕緊前往接種流感疫苗 ，並且也可以在同時接種二價的加強針。新冠肺炎疫苗的接種是免費的，其他的疫苗也可以是低價或者免費接種。目前還沒有針對RSV的疫苗，但經常洗手、咳嗽時遮掩口鼻是簡單就可以預防的措施。

二、如果生病了，請待在家裡

衛生官員呼籲，無論是感染何種病毒，只要身體不適，最好就是待在家中直到康復，避免傳染給他人。如果認為有新冠病毒的可能，則應該進一步接受檢測。無論是流感或者新冠病毒，如果需要緊急醫療護理，便應該前往尋求治療。

衛生官員表示，口罩可以同時防止新冠肺炎、流感，RSV和其他呼吸道病毒的傳播。佩戴像是KN94、KN95或N95等口罩，可以防止生病，避免錯過生活、工作、學校和節日聚會機會。目前衛生局是「強烈建議」在公共場所的室內戴口罩，防止病毒傳播，並降低患病風險。

而如果已經生病，口罩還可以降低傳播感染的可能性。即使症狀很輕微，口罩還是也有一定的幫助，可以幫忙保護周圍的人，特別是那些患重病風險較高的人。

此外，建議可以打開暖氣空調系統、使用攜帶型HEPA過濾器過濾空氣，或者將風扇指向打開的窗戶；又或者可以考慮打開門窗改善室內通風，以降低病毒在室內傳播的可能。

四、在室內聚會之前接受檢測

衛生局呼籲，民眾在與他人聚會之前，最好先確認是否有感染病毒，從而減少感染他人的機會。特別是新冠肺炎病毒，畢竟新冠肺炎可能沒有症狀，或者非常輕微，民眾要在家中確保快篩的數量。

五、如果需要，請接受治療

衛生官員表示，如果新冠肺炎檢測呈陽性，可以免費治療。服用免費藥物能夠降低住院治療的機會，大多數成年人和一些症狀輕微的青少年都可以使用。在症狀開始後與5天內開始治療的效果最佳。建議確診民眾可以與醫生討論治療方式，或上網covid19.ca.gov/treatment，或者aspr.hhs.gov/TestToTreat。