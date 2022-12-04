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蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

記者王子涵／舊金山報導
工作人員勸告顧客不要干預劫匪。（記者王子涵／翻攝）
工作人員勸告顧客不要干預劫匪。（記者王子涵／翻攝）

兩名蒙面匪徒在「黑色星期五」當天，公然搶劫了巴洛阿圖市（Palo Alto）的一家蘋果商店，目前仍然在逃中。根據親歷者所拍攝的視頻顯示，店內工作人員當時提醒顧客不要干預劫匪，就在所有人的注視下，兩名匪徒合力搶走數萬元的電子產品。

被搶蘋果店已恢復營業。（記者王子涵／攝影）
被搶蘋果店已恢復營業。（記者王子涵／攝影）

位於巴洛阿圖市中心的蘋果專賣店，一直以來都是劫犯「喜愛的」劫掠目標。2018年，該商店曾在24小時內被搶劫兩次，當時嫌疑人搶走了價值超過10萬元的產品。2016年，有一名嫌疑犯駕駛一輛租來的汽車衝進該店的正門，偷走數千元的商品。

黑五當天，兩名嫌疑人進入蘋果店後，從櫃台上直接扯下手機，塞進書包，當時店內有十多名顧客。

視頻中可以聽到蘋果員工對顧客說：「退後，讓他們走。」他們保護著顧客，防止與劫犯發生肢體衝突。其中一名圍觀者問：「我們難道不應該阻止他們嗎？」

根據當地媒體報導，警方目前仍然在尋找搶劫者，他們搶走了共近3萬5000元的商品。

巴洛阿圖市警長James Reifschneider稱，在搶劫期間，一名員工聽到嫌疑人威脅說，如果有人試圖阻止他們，他們就會對顧客實施暴力。他強調，口頭威脅將犯罪行為從入室行竊升級為搶劫。

根據警方描述，兩名嫌疑人均為20歲左右的非裔男性，其中一人身穿棕褐色連帽衫和牛仔褲，同時背著一個紅色的背包。另一人身穿黑色和灰色的連帽衫，黑色褲子和黑色背包。

蘋果 黑色星期五 汽車

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