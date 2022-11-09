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期中選舉／佛利蒙市長高敘加選加州參議員 票數暫領先

記者陳爍嘉／佛利蒙報導
佛利蒙市長高敘加。（記者陳爍嘉╱攝影）
佛利蒙市長高敘加。（記者陳爍嘉╱攝影）

佛利蒙（Fremont）65年歷史上首位當選市長的女性和亞裔—高敘加（Lily Mei）競選加州第十區參議員，準備將自己治理城市的成功經驗帶給所有的加州人。

截至截稿時，高敘加在聖他克拉拉縣暫時獲得51.42%的選票，以1345票領先其競爭對手瓦哈布（Aisha Wahab）。她們在阿拉米達縣的票數統計暫時還未公布。

高敘加希望通過成為加州參議員，促進加州一系列社會和環境問題的改善，包括解決遊民危機；提供更多工作機會和經濟適用房；縮小收入差距；抑制房價飛漲；減少野火的發生；投資教育和學生安全，資助低收入家庭Pre-K)的幼兒（Pre-K）學生，減少學生輟學率，提供免費大學教育；保護移民、有色人種和LGBTQ群體的公民權利和人身安全；支持女性的選擇權；調查、解決和預防針對老年人，小商業主和亞裔群體的暴力和攻擊。

高敘加的競爭對手是美國第一位來自阿富汗難民家庭的政客瓦哈布，2018年當選海沃市議員。她在年幼的時候便失去了母親，後因一場謀殺案失去父親。那場謀殺案至今仍未結案。

瓦哈布在擔任市議員期間，海沃市是整個灣區唯一個通過永久性住房解決方案、就業安置和其他全方位服務在3年內將無家可歸者人數減少22%的城市。她還主張建立一個野火預防聯合權力機構，以更具區域性和戰略性地撲滅火災。

瓦哈布表示，希望在自己當選加州第十區參議員後，繼續支持婦女墮胎權，確保每個加州人都能買得起房，防止不公平驅逐和掠奪性租金上漲，增加抵押貸款保護，擴大人們獲得房屋所有權的機會；支持小企業，激勵創造就業機會並確保人們得到合理的工資。

高敘加表示，她支持採取積極行動應對氣候變化造成的危險，包括做好消防安全方面的準備，鼓勵和促進環保相關的新工作，鼓勵安裝緊急太陽能微電網等環保綠色設施。她強烈支持每個家庭擁有獲得住房、心理健康和就業服務的權利。作為參議員，她的首要任務是利用佛利蒙應對遊民危機的成功經驗，以及建造大量的經濟適用房，來解決加州的住房危機。

高敘加表示，她的領導風格是將不同理念的人聚集在一起，以解決社會最棘手的問題。她在面對諸多反對者的壓力之下，建立一個創新的城市無家可歸者收容所，並為符合條件的遊民提供諮詢和就業培訓等服務。作為一名移民的後代，高敘加經歷過性別和種族歧視，這使她更加重視社區多元化，以及友好和安全的話題。

加州 就業 參議員

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