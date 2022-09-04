配合家長工作 沙加緬度聯合學區 擬推課前、課後班

沙加緬度聯合學區，正努力與附近相關教育事業合作，以確保增加更多教育人員可加入課前、課後班的服務。（本報資料照片）

8月許多學校都已開學，較晚開學的沙加緬度聯合學區 ，正努力與附近相關教育 事業合作，以確保增加更多教育人員可加入課前、課後班的服務，讓小孩能在學校的時間更長一些，也讓家長可以工作。

根據當地媒體KCRA3報導，8月29日時，沙加緬度聯合學區在發放相關的背景調查資料，希望了解更多當地家庭的背景，以利於未來安排課前、課後班的服務。

根據給家長的資料指出，沙加緬度聯合學區將擴大學習提供者，並向更多有合格資格的專業人員提供工作機會，以滿足新學年的課前、課後班需求，不過因為現在仍有許多背景資料尚待處理，因此課前、課後班還在安排中。

當地家長Rosy Castaneda表示，她有兩個女兒參加校外的活動，通常中午下課後，女兒們就會在校外活動班參加活動直到接近傍晚6時，等家長下班後去接她們。Rosy Castaneda說，她是一個單親媽媽，若她沒辦法接，小孩就完全沒有辦法回家，小孩中午下課後，她就得犧牲她的午餐時間，趕緊送她們去校外活動，自己再回頭去上班，但又得趕著小孩下課前下班。

她說，如果學區內就能提供課前、課後班，至少她可以免去中午接送的過程，也更有把握能提早下班，準時接到小孩傍晚5時至6時的放學。

沙加緬度聯合學區指出，目前仍在積極了解各個家庭需求與狀況，並且適度安排未來可能實行課前、課後班的機會，仍等待新入學家庭們將相關資訊回傳。