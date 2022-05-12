屋崙警局20年首位華裔副局長 黃家華2方法緩解警員短缺

黃家華此前參加社區活動。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警局20年來首位華裔副局長黃家華（Clifford Wong），11日接受中文媒體採訪。針對屋崙警員人手短缺，黃家華說，有兩個方法緩解。首先，廣撒網招聘，利用社媒、廣告，或到學校接觸年輕人，招攬賢才。其次，想方設法擴大警校規模，增加畢業人數，讓新警員填補空缺。

最近提升為副警局長的黃家華說，他分管警局風險管理，職責包含警察學院（即警校）、在職警員的培訓，內部行政調查事務和內部問責制辦公室等。

黃家華祖父母來自中國廣東台山，父母在香港出生，20歲左右移民到美國，一家人很喜歡沿水路從沙加緬度航行，一路到舊金山 。舊金山是他長大的地方，他家人也住在這裡。1998年，黃家華從141期屋崙警校畢業。他先在巡邏隊工作，數年後到了美麗湖東的社區警務單位，處理更多的街道犯罪，再回到華埠 擔任步行巡邏警員，最終成為徒步巡邏隊的主管。他的巡邏履歷，縱貫果谷區（Fruitvale）、華埠到北屋崙。然後監管警員的績效評估，並成為警局打擊犯罪系統的開發團隊的一員，系統保存著所有關於武力或追捕的投訴。他後來升職為隊長，管理內部事務，又到內部責任制辦公室工作。

黃家華說，華埠沒有以前那麼活力四射，20年前，華埠更繁忙、擁擠，「不知道這是否與經濟或時代變化有關。或許有增長和人口的變化原因。比如東部的都布林（Dublin）地區，吸引了一些人離開。我們希望讓街道更安全，振興華埠，讓它更有吸引力、更受歡迎，讓人們回歸這個地區。」

根據屋崙警員協會的數字，市府預算可支持737個服役警員，但截至3月，屋崙只有673個警員。從2010年到2020年，屋崙警員平均每年有60人離開，2021年有86人，37人跳槽到其他執法部門，22人離職，27人退休。

黃家華說，目前工作最大的挑戰是警局人員短缺。解決此問題，從兩方面著手，如廣撒網招聘和擴大警校每一期的規模，增加畢業人數。在過去一期警校，招聘單位竭盡全力的四處招人，甚至到外州。他們與不同的學校聯繫，嘗試利用社交媒體、更多廣告，接觸、招攬更多來自不同背景的人，找到更多合適的候選人。「我們有學員計畫，在疫情期間萎縮，現在希望恢復，以便接觸更多年輕人，吸引他們的興趣。」

另一方面，屋崙也希望擴大警校的學生規模，想盡辦法增多畢業的警校生。比如，開設警校預科課程，在正式警校開始前，給學生提供體能訓練等練習。一旦正式開課，學生能很快適應。在警校中，如果學員需要額外的資源或幫助，教員會加班進行個性化培訓。甚至有教員專門培訓，幫助學生畢業。 「這仍然是一條漫長的道路。」

黃家華表示，目前，警校工作有序展開。有一期警校9日開始，有30個學員。正在進行的警校有32個學員，還要經過數月的測試，才能知道具體畢業人數。另外，還有22人的一個小組，正在實地訓練。