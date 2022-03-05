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蘋果員工4/11起 每周須進辦公室2天

編譯組／灣區4日電
蘋果宣布，員工從4月11日起每周必須進辦公室工作兩天。（Getty Images）
蘋果宣布，員工從4月11日起每周必須進辦公室工作兩天。（Getty Images）

蘋果4日宣布，從4月11日起，所有員工每周至少要進辦公室兩天。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）4日在寄給員工的備忘錄中表示，現在起到4月11日，所有員工每周至少要進辦公室一天，4月11日起，每周至少必須進辦公室兩天，5月23日起，每周一、周二、周四都必須進辦公室。

庫克說：「我知道，對很多人來說，重回辦公室是一個期待已久的里程碑，也是一個說明我們可以更充分與同事互動的積極訊號，但對其他人來說，這可能是一個令人不安的變化。」

自去年6月以來，蘋果一直試圖讓員工重返辦公室，但受到秋季和冬季新冠病例激增的影響，多次延後了重返計畫，最終在去年12月無限期擱置重返計畫。

庫克說：「接下來的幾周和幾個月裡，我們有機會將我們在遠距工作中學到的知識，與面對面協作無可取代的好處結合起來，在這個過渡過程中，我們必須和以往一樣相互支持，這點很重要。」

蘋果還告訴員工，他們的混合式工作方式會提供員工一年一個月的居家辦公時間。

Google最近也採用了和蘋果類似的政策，要求員工每周三天在辦公室上班，其他科技公司，如Meta和推特，沒有像蘋果和Google那麼嚴格，儘管開放了辦公室，他們仍允許員工無限期在家工作。

蘋果已逐步放寬公司的防疫規定，最近開始陸續取消零售店的顧客和員工口罩令，並解除辦公室已接種疫苗員工的室內口罩令。蘋果庫比蒂諾總部也增加了病毒檢測服務，每周提供所有員工兩次檢測。

庫克表示，未來幾周，大部分的美國蘋果辦公園區都不會再強制員工戴口罩，員工有選擇的自由。庫克說：「和過去一樣，為了維護團隊和社區的健康，我們會繼續監督各地辦公室的狀況，根據需要隨時準備調整規定。」

蘋果 庫克 口罩

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