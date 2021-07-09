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疫情關閉1年多 海外抗日戰爭紀念館 重新開放

記者李怡／舊金山報導
海外抗日戰爭紀念館重新開放，氣氛熱絡。（記者李怡╱攝影）
海外抗日戰爭紀念館重新開放，氣氛熱絡。（記者李怡╱攝影）

海外抗日戰爭紀念館重新開放開幕式7月7日當天舊金山華埠舉行。中國駐舊金山總領事館王東華總領事應邀出席並致辭「回顧歷史、啟迪未來、合作共贏、人間正道」。出席本次活動的還有來自中美兩方的代表，通過視頻直播、線上線下互動的方式，表達了對紀念館重新開放的祝賀。名譽館長方李邦琴致開幕歡迎詞。

受新冠疫情影響，海外抗日戰爭紀念館經歷了過去一年多的關閉，7月7日迎來了重新開放。開幕式由館方主任唐勁輝和理事會成員李竟芬主持。

中方李邦琴在講話中表達了紀念館重新開放的的激動之情，並表示，以後紀念館展出的方向要多表達中美關係的主題，強調在二戰時期，中國和美國是並肩作戰的盟友，盡量減少展示抗日戰爭的殘酷、不人道和仇恨。

她說，在這次的開幕式上，特別邀請了外國的學著和專家。她想請外國人來介進這段歷史，並表達對中美關係的看法。她是一個非常好的開始，也是以後努力的方向。

王東華總領事在開幕式上表示，第二次世界大戰是人類歷史鏡像中很好的鏡子，也是很好的課堂，深刻反映出中美關係健康穩定發展才是符合兩國根本利益，是兩國人民的共同期盼。推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來實實在在的利益。

此次海外抗日戰爭紀念館重新開放開幕式，展示了當時美中戰略合作促進了世界發法西斯戰爭的勝利。表達了美中當年並肩合作、浴血抗敵的這段合作史，仍具有重要意義。

開幕式在舊金山美藝合唱團演唱的「我們就是世界」的歌聲中順利結束。

合唱團合影
合唱團合影
中國駐舊金山總領事館王東華表示，第二次世界大戰反映出中美關係健康穩定發展，符合兩...
中國駐舊金山總領事館王東華表示，第二次世界大戰反映出中美關係健康穩定發展，符合兩國根本利益。(記者李怡╱攝影)
僑領方李邦琴致辭。(記者李怡╱攝影)
僑領方李邦琴致辭。(記者李怡╱攝影)

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