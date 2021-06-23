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營養師：搭配均衡飲食 長者最好每天運動半小時

記者李晗 / 舊金山報導
長者保持必要的運動，對於保持健康很有幫助。（安樂居提供）
長者保持必要的運動，對於保持健康很有幫助。（安樂居提供）

居家避疫久了之後，長者們很可能會缺乏運動舒展，影響身心健康。安樂居（On Lok）的營養師鄺婉鈴（Sharon Jones）就建議長者最好每天能夠運動半小時，搭配均衡的飲食，保持「百分百」的健康。

鄺婉鈴說，均衡飲食可以保持80%的健康，另外20%還是要靠運動。她舉例表示，有些老人家，如果體重過重，想要減肥的話，那麼做運動就很有必要，能夠幫助他們保持健康的體重水平。

運動的好處不言而喻，像是幫助心臟活力、血液循環，同時保持健康體重，緩解糖尿病、膽固醇高的問題，以及幫助睡眠。

安樂居的營養師鄺婉鈴建議長者每天做半小時的運動。（安樂居提供）
安樂居的營養師鄺婉鈴建議長者每天做半小時的運動。（安樂居提供）

做運動的時長也不需要太久。鄺婉鈴說，一般半個小時的運動就會很有效果，不多不少恰到好處。至於老人家也不用做很劇烈的運動，一般像是散步走路就可以。如果不想要去戶外散步，也可以在家中的後院中散步。

半個小時的散步，也可以分成幾次完成，比如一天三次，一次十分鐘，或者是一天兩次，一次15分鐘，不一定要一次做完半小時。散步走路對於心肺功能好，可以作為長者們日常的運動選擇之一。

有些長者腿腳不便，久坐不動也會導致肌肉收縮。這些長者除了走路之外，也可以考慮一些力量訓練，像是舉重、拉伸。長者們可能聽到力量訓練，會以為要很辛苦。鄺婉鈴說，自己家中的長輩，就會使用一個三磅的小啞鈴，作為力量訓練的工具。她指出，老人家的力量訓練因人而異，不需要舉多重的東西，一些輕便的物品也可以作為訓練工具。

另外，一些腿腳不便的長者，也可以在物理治療師的建議之下，進行一些坐下、躺著就可以完成的運動。像是老人家的搖搖椅，就是坐著使用，運用腹部的力量進行運動。鄺婉鈴說，這些運動可以幫助他們的肌肉伸展，防止肌肉收縮。

如果是年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐瓦克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。

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