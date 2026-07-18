核桃市Felice全新社區 本週限時大贈送
建商CBC Home在Walnut市的山頂大開發區，共擁有四個不同的子社區，該建商此次特別推出Felice社區（見圖）的專屬購房優惠，贈送高規格升級與精選配置。
例如Flice戶型PLAN 2AR的Lot #10新居，約1,725平方英呎，格局為3房2.5衛浴，雙車位車庫。售價$1,172,122，該戶贈送升級與精選配置總價值超過$9,000。
以及戶型PLAN 3B的Lot #67新居，約1,927平方英呎，格局是4房3衛浴，雙車位車庫。售價$1,373,183。該戶是稀有邊間位置，可立即入住，並贈送升級與精選配置總價值超過$18,000。
Felice建築特色包括：室內挑高9英尺、開放式戶型設計適合現代家庭生活、美食家廚房搭配石英檯面和升級裝潢配備、地中海建築風貌。
此開發區屬於核桃谷聯合學區，曾多次榮獲州級及全國獎項。住戶的子女可就讀的小學是：Collegewood小學， Suzanne初中、Walnut高中。
開發此社區的建商CBC Home，在業界累積了超過 50年的集體成就與經驗，並已成功打造出逾35,000棟住宅。
建案地址：22045 Garibaldi Dr. Walnut, CA 91789，預約電話909-898-6008，網址：TerracesAtWalnut.com。
此次優惠以贈送高規格升級與精選配置為主，針對Felice社區個別戶型提供限時購屋禮遇，讓買家在購屋時可享有額外價值，降低添購裝修與設備的負擔。 PLAN 2AR的Lot #10約1,725平方英呎，3房2.5衛浴，售價$1,172,122；PLAN 3B的Lot #67約1,927平方英呎，4房3衛浴，售價$1,373,183，且為稀有邊間、可立即入住。 社區隸屬核桃谷聯合學區，學校包含Collegewood小學、Suzanne初中與Walnut高中；建商CBC Home則有超過50年經驗，已累積打造逾35,000棟住宅。
精華 FAQ
此次優惠以贈送高規格升級與精選配置為主，針對Felice社區個別戶型提供限時購屋禮遇，讓買家在購屋時可享有額外價值，降低添購裝修與設備的負擔。
PLAN 2AR的Lot #10約1,725平方英呎，3房2.5衛浴，售價$1,172,122；PLAN 3B的Lot #67約1,927平方英呎，4房3衛浴，售價$1,373,183，且為稀有邊間、可立即入住。
社區隸屬核桃谷聯合學區，學校包含Collegewood小學、Suzanne初中與Walnut高中；建商CBC Home則有超過50年經驗，已累積打造逾35,000棟住宅。
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