我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

核桃市Felice全新社區 本週限時大贈送

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

建商CBC Home在Walnut市的山頂大開發區，共擁有四個不同的子社區，該建商此次特別推出Felice社區（見圖）的專屬購房優惠，贈送高規格升級與精選配置。

例如Flice戶型PLAN 2AR的Lot #10新居，約1,725平方英呎，格局為3房2.5衛浴，雙車位車庫。售價$1,172,122，該戶贈送升級與精選配置總價值超過$9,000。

以及戶型PLAN 3B的Lot #67新居，約1,927平方英呎，格局是4房3衛浴，雙車位車庫。售價$1,373,183。該戶是稀有邊間位置，可立即入住，並贈送升級與精選配置總價值超過$18,000。

Felice建築特色包括：室內挑高9英尺、開放式戶型設計適合現代家庭生活、美食家廚房搭配石英檯面和升級裝潢配備、地中海建築風貌。

此開發區屬於核桃谷聯合學區，曾多次榮獲州級及全國獎項。住戶的子女可就讀的小學是：Collegewood小學， Suzanne初中、Walnut高中。

開發此社區的建商CBC Home，在業界累積了超過 50年的集體成就與經驗，並已成功打造出逾35,000棟住宅。

建案地址：22045 Garibaldi Dr. Walnut, CA 91789，預約電話909-898-6008，網址：TerracesAtWalnut.com。

精華 FAQ

  • 此次優惠以贈送高規格升級與精選配置為主，針對Felice社區個別戶型提供限時購屋禮遇，讓買家在購屋時可享有額外價值，降低添購裝修與設備的負擔。

  • PLAN 2AR的Lot #10約1,725平方英呎，3房2.5衛浴，售價$1,172,122；PLAN 3B的Lot #67約1,927平方英呎，4房3衛浴，售價$1,373,183，且為稀有邊間、可立即入住。

  • 社區隸屬核桃谷聯合學區，學校包含Collegewood小學、Suzanne初中與Walnut高中；建商CBC Home則有超過50年經驗，已累積打造逾35,000棟住宅。

核桃 學區

上一則

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

下一則

達美航空新增3航點 擴大航線布局

延伸閱讀

爾灣全新別墅 熱銷社區Arbor、Cielo本周限時降價

爾灣全新別墅 熱銷社區Arbor、Cielo本周限時降價
出門就是South Coast Plaza 入主橙縣海景新房60萬起享五星級度假生活

出門就是South Coast Plaza 入主橙縣海景新房60萬起享五星級度假生活
亞凱迪亞市「珍稀訂製豪邸」釋出 售價518萬元

亞凱迪亞市「珍稀訂製豪邸」釋出 售價518萬元
房市不景氣 這類非學區房 卻引華人加價搶購

房市不景氣 這類非學區房 卻引華人加價搶購
西好萊塢頂層豪宅3600萬成交 每平方呎4888元、刷新洛縣公寓單價新高

西好萊塢頂層豪宅3600萬成交 每平方呎4888元、刷新洛縣公寓單價新高

規模最大 洛市可負擔宅社區Alveare成形

規模最大 洛市可負擔宅社區Alveare成形

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料