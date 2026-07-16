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雄獅搭長榮遊台送鐵道行 世報讀者再享優惠

洛杉磯訊
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雄獅旅遊推出全球精選旅遊行程，即日起預訂行程，並告知是《世界日報》讀者，即可享20美元早鳥優惠；搭乘長榮航空指定航班前往台灣，再送人氣「台灣鐵道之旅」（見圖）。有計畫返台探親或安排下半年旅遊的民眾，不妨把握限時優惠，一次享有雙重好康。優惠更多詳情可洽詢專線：626-569-9238。

雄獅旅遊表示，近年觀光列車已成為台灣深度旅遊的新趨勢，旅客不僅能沿著鐵道路線飽覽山海美景，還可享受各具特色的車廂設計、在地美食及主題服務，體驗不同於一般自由行的慢旅行魅力。台灣鐵道之旅涵蓋七大人氣觀光列車，包括海風號、山嵐號、福森號、鳴日號、鳴日廚房、栩悅號及藍皮解憂號，帶領旅客深入探索台灣的人文風情與自然景觀。

除了台灣行程外，雄獅旅遊也推出多款全球精選路線，從亞洲、美洲、歐洲到澳洲及南美洲皆有精選行程，不論是返鄉探親、家庭旅遊，或是深度文化探索，都能找到適合自己的旅遊方案。

中國大陸推出純玩廈門泉州5日540美元起、經典北疆12日1,990美元起、雲南10日2,700美元起及湘西14日4,400美元起等行程。

日本、韓國方面，順道遊濟州島5日705美元起、韓國深度全覽8日990美元起、關西京阪奈6日1,255美元起，以及北海道9日1,950美元起，適合賞楓、美食及溫泉旅遊。

台灣行程則包含阿里山檜悅號嘉義3日360美元起、熱氣球嘉年華4日449美元起、環島8日1,299美元起，以及嘉南小旅行3日1,399美元起，深受返台旅遊及深度旅行愛好者歡迎。

喜愛海島度假的旅客，可選擇東南亞順道遊泰國5日805美元起、菲律賓5日820美元起、馬來西亞8日1,050美元起，及印尼全覽8日1,800美元起。

長程旅遊同樣精彩。美國、加拿大推出羚羊彩穴4日379美元起、優勝美地舊金山4日449美元起、洛磯山脈6日1,218美元起及雙堡6日1,348美元起；澳洲、紐西蘭則有墨爾本7日1,650美元起、雪梨7日1,950美元起、紐西蘭南北島10-12日3,130美元起等人氣行程。

嚮往歐洲文化風情的旅客，可選擇義大利深度10日1,980美元起、瑞士10日2,620美元起、荷比法10日2,690美元起及西葡13日3,010美元起。此外，還有秘魯7日1,990美元起、土耳其12日2,260美元起、祕魯玻利維亞15日13,300起，及南美17日35,000美元起等特色長程路線，滿足不同旅遊需求。

除了團體旅遊外，雄獅旅遊也提供企業旅遊、國外旅遊、客製化旅遊及精緻旅遊等服務，可依企業、家庭或好友出遊需求量身打造專屬行程，提供更彈性的旅遊規劃。

雄獅旅遊提醒，暑假、秋季賞楓及年底旅遊旺季熱門行程名額有限，建議有出遊計畫的民眾提早預訂，以取得理想出發日期及優惠價格。

精華 FAQ

  • 即日起預訂雄獅全球精選行程，並告知是《世界日報》讀者，可享20美元早鳥優惠；若搭乘長榮航空指定航班前往台灣，還能再獲贈人氣台灣鐵道之旅。

  • 台灣鐵道之旅涵蓋海風號、山嵐號、福森號、鳴日號、鳴日廚房、栩悅號及藍皮解憂號等7大列車，主打山海美景、車廂設計、在地美食與慢旅行體驗。

  • 除了台灣行程外，還有中國大陸、日本韓國、東南亞、美國加拿大、澳洲紐西蘭、歐洲，以及秘魯、土耳其與南美等路線，適合探親、度假與深度文化旅遊。

長榮 觀光 世界日報

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