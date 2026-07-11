FDA申報季10月起展開 華丹尼提供諮詢

每年9月是全球醫療器械製造商及美國進口商著手準備FDA 更新的時間，從10月1日至12月31日，每個從事製造，加工，進口的公司必須先向FDA支付用戶費用(USER FEE)，並完成企業(ESTABLISHMENT)及產品(DEVICE LISTING)的註冊或更新過程。每一年的FDA費用都不同，由美國國會以每年的消費者指數及通貨膨脹 值來定不同年份所繳納的費用。2026年，FDA徵收$11,423.00；2027年的年費大約在2026年的8月公佈。

在申報季開始前，利用這段時間先行檢查並糾正合規(COMPLIANCE)問題，能為企業省去不必要的急來抱佛腳的麻煩及逾期風險。

華丹尼（Daniel Hue，見圖），從事FDA，USDA，US CUSTOMS的諮詢多年，成功案例無數。有關更多FDA醫療器材製造商及美國進口商2027年度繳費及更新，順利進入美國的細節及竅門，可與United Consulting Services 公司聯繫，諮詢免費。

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