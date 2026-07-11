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FDA申報季10月起展開 華丹尼提供諮詢

洛杉磯訊
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每年9月是全球醫療器械製造商及美國進口商著手準備FDA更新的時間，從10月1日至12月31日，每個從事製造，加工，進口的公司必須先向FDA支付用戶費用(USER FEE)，並完成企業(ESTABLISHMENT)及產品(DEVICE LISTING)的註冊或更新過程。每一年的FDA費用都不同，由美國國會以每年的消費者指數及通貨膨脹值來定不同年份所繳納的費用。2026年，FDA徵收$11,423.00；2027年的年費大約在2026年的8月公佈。

在申報季開始前，利用這段時間先行檢查並糾正合規(COMPLIANCE)問題，能為企業省去不必要的急來抱佛腳的麻煩及逾期風險。

華丹尼（Daniel Hue，見圖），從事FDA，USDA，US CUSTOMS的諮詢多年，成功案例無數。有關更多FDA醫療器材製造商及美國進口商2027年度繳費及更新，順利進入美國的細節及竅門，可與United Consulting Services 公司聯繫，諮詢免費。

美國聯合諮詢服務公司，地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733，電話626-234-9468， [email protected]，網址https://www.ucs.la微信號：danielh73。

精華 FAQ

  • FDA申報季自10月1日起展開，企業需在12月31日前完成USER FEE繳納，以及ESTABLISHMENT與DEVICE LISTING的註冊或更新，確保符合規定並避免逾期風險。

  • FDA年度費用由美國國會依消費者指數與通貨膨脹值調整，因此每年金額不同。文中提到2026年費用為11,423.00美元，而2027年費用將於2026年8月公布。

  • 華丹尼長期從事FDA、USDA與US CUSTOMS諮詢，提供醫療器材製造商與美國進口商的申報、更新與合規建議，並可透過United Consulting Services免費諮詢聯繫。

通貨膨脹 FDA

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