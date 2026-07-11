H Mart 「新聞週刊」評選全美最佳入門級職場

美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart，榮獲《新聞週刊》評選的2026年全美最佳入門級職場(America's Greatest Workplaces for Entry Level 2026)殊榮（見圖），展現出H Mart持續支持並培育職場新人的承諾，致力於為各部門的年輕人才打造良好的成長與發展環境。

此項評選由Plant-A Insights Group進行全美調查，分析超過113,000位美國入門級員工的訪談資料，並透過大量的研究，針對專業發展機會、培訓品質，以及18至28歲員工的整體工作體驗等重要指標進行評估。此次排名反映了在為入門級職場員工創造支援性工作環境方面表現卓越的企業，重點關注職涯發展、技能培訓與職場參與度。

H Mart表示：「能被《新聞週刊》評選為美國最佳入門級職場之一，我們深感榮幸。每一位職場新人都為H Mart 帶來活力與創新的觀點，我們始終致力於投資員工的成長，協助他們在H Mart建立長遠且成功的職涯。」

H Mart進一步表示：「作為美國領先的亞洲超市品牌，我們持續拓展全美市場版圖，同時始終將員工培育列為重要使命，打造支持員工於各個職涯階段持續成長的企業文化。」

H Mart自1982年於紐約皇后區Woodside開設第一家門店以來，H Mart目前已在美國20個州拓展至110家門店，並擁有18個現代化倉儲與加工設施提供支援。