SMIA 入主河濱市歷史地標The Mission Inn Hotel & Spa

加州 最具歷史意義的地標之一，在原住民 部族的守護下邁入新紀元，Yuhaaviatam of San Manuel Nation部落旗下的非法人政府機構—聖曼努埃爾投資局（San Manuel Investment Authority，簡稱 SMIA）在日前宣佈，已透過其關係企業完成收購位於加州河濱市(Riverside)市中心的歷史地標The Mission Inn Hotel & Spa（見圖）。擁有超過百年歷史的The Mission Inn Hotel & Spa不僅僅是國家歷史地標，更在過去一個多世紀以來塑造了河濱市的文化認同與城市風貌。

此次收購後，該酒店正式納入部落持續擴展的非博彩酒店及餐飲事業版圖，也展現其四十多年來作為博彩及非博彩事業擁有者與營運者所累積的豐富經驗與卓越實力。作為與內陸帝國有著深厚淵源的主權部落，Yuhaaviatam of San Manuel Nation一向珍視這片土地及其人民，因此致力於保存並延續這座歷史建築的文化價值與歷史風貌。

聖曼努埃爾投資局與Yuhaaviatam of San Manuel Nation部落女主席Lynn Valbuena表示：「The Mission Inn不僅是一座歷史地標，更是一座活生生的文化殿堂。它見證了加州一個多世紀的歷史，也深深融入這片土地上一代又一代家庭的共同記憶，包括我們自己的家族。我們深感榮幸能肩負這份傳承，並將秉持同樣的使命，守護它的歷史風貌與重要地位，延續其珍貴價值。」

位於加州Highland附近的Yuhaaviatam of San Manuel Nation是聯邦政府認可的印第安部落。該部族過去名為San Manuel Band of Mission Indians，如今正式恢復使用祖先的族名Yuhaaviatam，以彰顯族人深厚的文化根源與世代傳承。Yuhaaviatam of San Manuel Nation行使其固有的自治主權，通過建設基礎設施、維持民事服務和促進社會、經濟及文化發展，為其公民提供必需的服務。作為聖伯納迪諾高地、山口、山谷、山脈和沙漠高原的原住民，Yuhaaviatam印第安人自古以來就把這地區視為自己的家園，並致力於擔當聖貝納迪諾地區的合作夥伴，繼續為民生發展作出貢獻。欲瞭解更多資訊，可訪問：http://www.sanmanuel-nsn.gov。歷史悠久的The Mission Inn Hotel & Spa起源於1876年的一間樸實泥磚旅舍，並於二十世紀初發展成為全方位服務酒店。

在創建者Frank Miller的經營下，酒店於1903年擴建，設有200多間客房，並採用西班牙傳教風格興建了翼樓 Mission Wing。The Mission Inn擁有多家高級餐廳、屢獲殊榮的水療中心、景觀泳池，以及兼具歷史韻味與典雅氣息的豪華客房。The Mission Inn從最初的旅舍，發展至今日已占地整個街區，成為精品豪華住宿的象徵，距離洛杉磯和橙縣僅需短暫車程。Pyramid Global Hospitality是首屈一指的酒店及餐飲管理公司，在美國、加勒比海及歐洲管理約200多家酒店及度假物業，實力雄厚。

全球知名的酒店及餐飲管理公司Pyramid Global Hospitality從即日起受聘管理The Mission Inn並負責其日常運營。該公司目前在全球管理逾200家酒店及度假物業。欲瞭解The Mission Inn Hotel & Spa的更多資訊，可參閱常見問題解答(FAQ)部分或瀏覽：https://www.missioninn.com/。Pyramid公司以其以人為本的企業文化、卓越的營運能力，並以業主為中心、以成果為導向的合作關係而聞名。

該公司旗下的強大平臺包括提供整合式職場與設施管理服務的PYRAMIDWORKS、屢獲殊榮的獨立酒店品牌Benchmark Resorts & Hotels，以及Pyramid的歐洲酒店管理公司Axiom Hospitality。Pyramid在波士頓、德克薩斯州伍德蘭市、辛辛那提和倫敦均設有企業辦公室，憑藉其全球化的業務佈局和高度互動、以服務為導向的方針，吸引頂尖人才，並為酒店業主和投資者創造長遠價值。欲瞭解更多，訪問www.pyramidglobal.com。