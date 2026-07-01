大昌貿易新倉儲配送中心啟用 嘉賓雲集

剪綵：大昌貿易總裁Sam Louie（圖右二）、大昌貿易副總裁Jack Yang（第一排圖左一）、MomoKitty合夥人Peter Yu（第一排圖右一）。

大昌貿易公司(Dai Cheong Trading Co., Inc.)日前於工業市 (City of Industry)舉行新辦公大樓暨倉儲配送中心啟用典禮，來自食品產業、商業夥伴、金融機構、媒體及社區代表齊聚一堂，共同見證企業發展的重要里程碑。

成立於1979年的大昌貿易，近半世紀來專注於亞洲食品進口與分銷業務，服務遍及美國各地超市、批發商及零售通路，已成為南加州 亞洲食品供應鏈 的重要企業之一。

大昌貿易總裁Sam Louie（雷總）表示，大昌走過近半世紀的發展歷程，始終感謝客戶、供應商及員工長期以來的支持與信任。此次新基地正式啟用，與各界夥伴共同見證企業邁向新里程，令他深感榮幸。他表示，近年來公司業績穩步成長，與客戶及供應商建立更緊密的合作關係，新基地的投入營運不僅代表企業規模持續擴大，更象徵公司邁入全新的發展階段。未來將持續強化供應鏈管理、倉儲物流及客戶服務能力，為合作夥伴創造更高價值。

據介紹，新倉儲配送中心在倉儲規劃、物流動線及營運管理方面全面升級。大昌貿易副總裁Jack Yang（楊總）表示，今年的喬遷不只是搬遷至更大的倉儲空間，更代表公司整體營運系統全面升級。新設施採用更高效率的倉儲設計，並導入數位化庫存及訂單管理系統，實現從入庫、庫存管理到配送流程的即時追蹤與管理，進一步提升營運效率與服務品質。

楊總表示，這些升級的目的在於提供合作夥伴更完善、更高效率的服務，更完善的倉儲管理能力不僅讓大昌食品業務發展更加穩健，也為集團新品牌MomoKitty奠定通路拓展基礎，透過共享物流與基礎設施，形成食品與零售品牌相互支援、聯動發展的營運模式。

除持續深耕食品業務外，大昌貿易集團也同步布局新消費市場。旗下新品牌MomoKitty以原創IP、潮流零售及情緒消費為核心發展方向，致力於為消費者帶來更多快樂與生活體驗。MomoKitty合夥人Peter Yu表示，品牌理念「Asian Joy, Born in California」代表亞洲文化與現代生活方式的融合，希望透過創新產品與品牌體驗，將快樂傳遞給更多消費者。

此次啟用典禮除舉行剪綵儀式外，現場也安排新倉庫導覽、企業發展介紹及品牌展示活動，讓來賓深入了解大昌貿易的發展歷程與未來規劃。

大昌貿易地址：525 Parriott Pl., City of Industry, CA，電話：323-225-1888。

大昌貿易總裁Sam Louie（第一排圖左6）、大昌貿易副總裁Jack Yang（第一排圖左4）、MomoKitty合夥人Peter Yu（第一排圖右6），與現場來賓合影。

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