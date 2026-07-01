我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

大昌貿易新倉儲配送中心啟用 嘉賓雲集

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
剪綵：大昌貿易總裁Sam Louie（圖右二）、大昌貿易副總裁Jack Yang...
剪綵：大昌貿易總裁Sam Louie（圖右二）、大昌貿易副總裁Jack Yang（第一排圖左一）、MomoKitty合夥人Peter Yu（第一排圖右一）。

大昌貿易公司(Dai Cheong Trading Co., Inc.)日前於工業市(City of Industry)舉行新辦公大樓暨倉儲配送中心啟用典禮，來自食品產業、商業夥伴、金融機構、媒體及社區代表齊聚一堂，共同見證企業發展的重要里程碑。

成立於1979年的大昌貿易，近半世紀來專注於亞洲食品進口與分銷業務，服務遍及美國各地超市、批發商及零售通路，已成為南加州亞洲食品供應鏈的重要企業之一。

大昌貿易總裁Sam Louie（雷總）表示，大昌走過近半世紀的發展歷程，始終感謝客戶、供應商及員工長期以來的支持與信任。此次新基地正式啟用，與各界夥伴共同見證企業邁向新里程，令他深感榮幸。他表示，近年來公司業績穩步成長，與客戶及供應商建立更緊密的合作關係，新基地的投入營運不僅代表企業規模持續擴大，更象徵公司邁入全新的發展階段。未來將持續強化供應鏈管理、倉儲物流及客戶服務能力，為合作夥伴創造更高價值。

據介紹，新倉儲配送中心在倉儲規劃、物流動線及營運管理方面全面升級。大昌貿易副總裁Jack Yang（楊總）表示，今年的喬遷不只是搬遷至更大的倉儲空間，更代表公司整體營運系統全面升級。新設施採用更高效率的倉儲設計，並導入數位化庫存及訂單管理系統，實現從入庫、庫存管理到配送流程的即時追蹤與管理，進一步提升營運效率與服務品質。

楊總表示，這些升級的目的在於提供合作夥伴更完善、更高效率的服務，更完善的倉儲管理能力不僅讓大昌食品業務發展更加穩健，也為集團新品牌MomoKitty奠定通路拓展基礎，透過共享物流與基礎設施，形成食品與零售品牌相互支援、聯動發展的營運模式。

除持續深耕食品業務外，大昌貿易集團也同步布局新消費市場。旗下新品牌MomoKitty以原創IP、潮流零售及情緒消費為核心發展方向，致力於為消費者帶來更多快樂與生活體驗。MomoKitty合夥人Peter Yu表示，品牌理念「Asian Joy, Born in California」代表亞洲文化與現代生活方式的融合，希望透過創新產品與品牌體驗，將快樂傳遞給更多消費者。

此次啟用典禮除舉行剪綵儀式外，現場也安排新倉庫導覽、企業發展介紹及品牌展示活動，讓來賓深入了解大昌貿易的發展歷程與未來規劃。

大昌貿易地址：525 Parriott Pl., City of Industry, CA，電話：323-225-1888。

大昌貿易總裁Sam Louie（第一排圖左6）、大昌貿易副總裁Jack Yang...
大昌貿易總裁Sam Louie（第一排圖左6）、大昌貿易副總裁Jack Yang（第一排圖左4）、MomoKitty合夥人Peter Yu（第一排圖右6），與現場來賓合影。

倉儲
倉儲

大樓
大樓

精華 FAQ

  • 新基地位於工業市，啟用典禮吸引食品產業、商業夥伴、金融機構、媒體與社區代表出席，共同見證公司發展的重要里程碑。

  • 新中心在倉儲規劃、物流動線與營運管理全面升級，並導入數位化庫存及訂單系統，可即時追蹤入庫、庫存與配送流程，提升效率。

  • 公司透過共享物流與基礎設施，讓食品業務更穩健，也為新品牌MomoKitty拓展通路，形成食品與零售品牌相互支援的營運模式。

加州 工業市 供應鏈

上一則

6旬患腦瘤 台女高管人生急轉彎 開粉專成萬人職涯顧問

下一則

外號「寡婦製造者」桉樹易掉巨大枝幹 南加州停車要閃避

延伸閱讀

台灣首家 長榮華府–桃園直飛開航 每周營運4班

台灣首家 長榮華府–桃園直飛開航 每周營運4班
CBD論壇年會／營商環境優化 外企看好北京商務中心區

CBD論壇年會／營商環境優化 外企看好北京商務中心區
鴻海轉投資夏普 要搶日本國產AI商機

鴻海轉投資夏普 要搶日本國產AI商機
看好鳳凰城 中國信託擬年底前升格全功能分行

看好鳳凰城 中國信託擬年底前升格全功能分行
長榮華府航線開航 北美客運增至10航點

長榮華府航線開航 北美客運增至10航點
華人區「頂流」廣場改裝重生 多家知名中餐廳入駐

華人區「頂流」廣場改裝重生 多家知名中餐廳入駐

熱門新聞

在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

2026-06-27 20:50
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞鬧事女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦鬧機警告無效 飛加州航班改降日本

2026-06-26 02:20

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成