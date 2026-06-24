AI紫微斗數入門實戰班 7月11日開課

講師李秉信博士

AI時代，古老的命理智慧不應只是停留在口傳心授與艱深背誦之中。十四主星、命盤判讀與人工智慧 實戰應用，將在實體課堂手把手帶大家將傳統紫微斗數重新整理、編碼、建模，成為現代人皆可輕鬆操作、精準分析的人生智慧工具。報名專線626-308-1417或626-715-1699，可掃描二維碼報名（見圖，名額有限，務必提前預約）。

課程不走玄奧難懂的路線，以清楚、系統、實用的工程邏輯，從十二宮、十四主星、三方四正建立核心判盤能力。

每一堂課皆結合AI操作，將在課堂上實際學習如何用人工智慧整理星曜資料、建立十四主星資料卡、分析核心宮位（命宮、財帛、官祿、遷移），並產生命盤解讀提綱，最終完成屬於自己的 「AI輔助命盤分析報告」。

醫易相通視野，課程特別融入田宅宮與斗數風水學，教大家如何觀察住宅氣場、房產資產與家庭根基，並結合中醫生命觀，全面理解人生結構。

十堂實戰課程，將學到：紫微與天府：領導風範與孤君的格局深度；武曲與太陰：財性、行動力與陰陽財富格局；廉貞與貪狼：情理衝突與才華慾望的雙重變奏；太陽與巨門：光芒普照與智慧口才的實戰顯化；天機與天同：機變智慧與福蔭享樂的平衡點；天梁與七殺：蔭星庇護與人生轉折的剛猛力量；破軍與基本命盤結構：破舊立新的變革力量與三方四正綜觀；宮位與流年交叉分析：命宮、財帛宮、官祿宮、遷移宮的資源與關係模式；AI 智能體(Agent)實戰：如何餵入斗數邏輯，建立專屬的AI命理諮詢助手；斗數風水學入門：由田宅宮看家宅氣場、房產與家庭根基。

講師李秉信博士(DAOM)，畢業於國立清華大學核工與工程系統科學研究所。深厚的中醫與易學造詣，取得美國加州五系中醫藥大學針灸及東方醫學博士。曾任加州仁愛中醫藥大學醫學易經教授、加州南灣中醫藥大學前碩士班主任及中藥學專任教授。

上課時間7月11日（星期六）起，下午2點至4點，每週六上課，連續10週。上課地點信佛堂，地址：1417 New Ave. Alhambra, CA

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