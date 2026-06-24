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核桃市唯一警衛崗哨社區 Las Vistas別墅限時優惠

洛杉磯訊
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在Walnut核桃市的The Terraces的大開發區，共擁有四個不同的社區，該建商此次特別推出高規格升級配置的Las Vistas精選別墅（見圖），給予優惠。

例如戶型：PLAN 1 ALT，住宅編號#139的高級別墅，其室內面積約2,514平方英呎，4房、3衛浴、雙車位車庫。建商贈送升級與精選配置總價值超過$57,000，該戶售價$1,653,000。

還有戶型：PLAN 3 ALT，住宅編號#191的高級別墅，其室內面積約2,325平方英呎，4房、4衛浴、雙車位車庫。建商贈送升級與精選配置總價值超過$1,500，該戶售價$1,820,000。

戶型：PLAN 4 ALT，住宅編號#194的高級別墅，其室內面積約2,520平方英呎，4房、3.5衛浴、雙車位車庫，建商贈送升級與精選配置總價值超過$34,000，該戶售價$1,880,000。對於Las Vistas有興趣者，可立即預約參觀賞屋行程，而且此建案特別提供2.5%經紀人轉介佣金。

The Terraces是Walnut市首座，也是唯一一座設有警衛崗哨的封閉式社區，為住戶帶來更多的安心與私密性。社區位於Walnut Valley聯合學區(WVUSD)。The Terraces社區的景觀視野堪稱一絕。從這裡遠眺，壯麗的日落、白雪皚皚的山峰與大洛杉磯地區璀璨的燈光交相輝映，營造出寧靜祥和的歸屬感。該社區同時還擁有多項完善設施，包括多座社區公園，步道，以及便利生活機能。

The Terraces地址在：22045 Garibaldi Dr. Walnut, CA 91789，銷售中心預約電話909-898-6008，網址：TerracesAtWalnut.com、[email protected]

精華 FAQ

  • 建商針對Las Vistas精選別墅推出限時優惠，並贈送不同價值的升級與精選配置，部分戶型贈品總值超過五萬美元，同時提供2.5%經紀人轉介佣金。

  • The Terraces是核桃市首座也是唯一設有警衛崗哨的封閉式社區，兼具安全與私密性，並位於Walnut Valley聯合學區內，生活機能與景觀條件也相當優越。

  • 內文提到PLAN 1 ALT、PLAN 3 ALT與PLAN 4 ALT三種戶型，皆為四房設計，室內約2325至2520平方英呎，售價約165.3萬至188萬美元，均配雙車位車庫。

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