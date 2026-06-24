核桃市唯一警衛崗哨社區 Las Vistas別墅限時優惠

在Walnut核桃 市的The Terraces的大開發區，共擁有四個不同的社區，該建商此次特別推出高規格升級配置的Las Vistas精選別墅（見圖），給予優惠。

例如戶型：PLAN 1 ALT，住宅編號#139的高級別墅，其室內面積約2,514平方英呎，4房、3衛浴、雙車位車庫。建商贈送升級與精選配置總價值超過$57,000，該戶售價$1,653,000。

還有戶型：PLAN 3 ALT，住宅編號#191的高級別墅，其室內面積約2,325平方英呎，4房、4衛浴、雙車位車庫。建商贈送升級與精選配置總價值超過$1,500，該戶售價$1,820,000。

戶型：PLAN 4 ALT，住宅編號#194的高級別墅，其室內面積約2,520平方英呎，4房、3.5衛浴、雙車位車庫，建商贈送升級與精選配置總價值超過$34,000，該戶售價$1,880,000。對於Las Vistas有興趣者，可立即預約參觀賞屋行程，而且此建案特別提供2.5%經紀人轉介佣金。

The Terraces是Walnut市首座，也是唯一一座設有警衛崗哨的封閉式社區，為住戶帶來更多的安心與私密性。社區位於Walnut Valley聯合學區(WVUSD)。The Terraces社區的景觀視野堪稱一絕。從這裡遠眺，壯麗的日落、白雪皚皚的山峰與大洛杉磯地區璀璨的燈光交相輝映，營造出寧靜祥和的歸屬感。該社區同時還擁有多項完善設施，包括多座社區公園，步道，以及便利生活機能。

The Terraces地址在：22045 Garibaldi Dr. Walnut, CA 91789，銷售中心預約電話909-898-6008，網址：TerracesAtWalnut.com、[email protected]。