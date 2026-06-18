張楷淇服裝藝術展暨新書發表 嘉賓雲集時尚盛宴

由美國好萊塢 電影學院、美國陽光教育學院及世界青少年文聯聯合主辦，世界陽光女人聯合會協辦的「張楷淇服裝藝術展暨《The Art of Kaiqi Zhang》新書發表會」，13日在蒙特利公園市世界日報 活動中心舉行。藝術界、文化界、時尚界人士及社區嘉賓齊聚一堂，共同見證這場融合服裝設計、視覺藝術與文化交流的藝術盛會（見圖）。

張楷淇以戲劇服裝設計為基礎，將創作延伸至角色塑造、概念設計、裝置藝術及空間實踐等多個領域，逐漸形成兼具戲劇張力與雕塑美學的獨特藝術語言。其作品曾於英國維多利亞與阿爾伯特博物館(V&A Museum)展出，並獲得英國廣播公司(BBC)等國際媒體報導，受到國際藝術界廣泛關注。

活動當天，多位政要及社區領袖到場祝賀，包括蒙特利公園市長楊安利(Elizabeth Yang)、前市長饒影凡(Yvonne Yiu)及聖蓋博市長Denise Menchaca，肯定張楷淇在藝術創作領域的成就，以及推動文化交流所作出的貢獻。

現場多位藝術界及文化界人士也分享對張楷淇作品的看法與感受。知名作家蓬丹表示，張楷淇的作品兼具藝術性與思想性，將服裝設計提升至文化表達與藝術探索的新高度。著名畫家、張大千弟子鄭子亭認為，張楷淇善於運用材質與結構語言，形成鮮明的個人藝術風格。比佛利山莊明星藝術雜誌主編Maya、藝術家王敏，以及企業家兼詩人李敏(Lily)等人，也分別發表感言，對其創作理念與國際影響力給予高度評價。

座談交流環節中，主持人與張楷淇圍繞藝術創作、國際發展，以及時尚與文化融合等議題進行深入對談，並與現場觀眾互動交流。