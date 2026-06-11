摩托車騎士「被看見」很重要 & 牢記遵守 SEE 原則

很多汽車司機在發生與摩托車產生事故後，都曾說過同一句話：「我根本沒有看到他。」

余晨峰律師指出，這句話並不一定是在推卸責任。事實上，摩托車體積較小，很容易出現在其他車輛的盲點之中，因此即使汽車司機有查看後視鏡，但也可能因為視線角度問題而忽略摩托車的存在。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）提醒所有道路使用者，摩托車安全不只是騎士的責任，而是所有人的責任。

余晨峰律師表示，有兩項數據值得注意，2024年全美共有 6,228 名摩托車騎士因交通事故喪生，另一為摩托車騎士死亡率比一般轎車駕駛高出約 27 倍。這些數字反映出一個現實：摩托車是「肉包鐵」，而轎車是「鐵包肉」。因此，摩托車提供的保護遠不及轎車，一旦發生碰撞，騎士往往直接承受撞擊力，導致受傷甚至死亡的風險遠高於一般駕駛人。

余晨峰律師呼籲汽車駕駛人：轉線前多看一次後視鏡，留意車輛兩側盲點，與摩托車保持更長安全距離，勿利用摩托車旁邊的空隙強行插入，理解摩托車有時左右移動是在避開路面障礙物或保持平衡。道路是共享的，反之，摩托車騎士應避免長時間停留在其他車輛盲區，應穿著鮮豔或具反光材質的衣物，白天也建議開啟頭燈，減速時提前輕點煞車提醒後方車輛，騎士配戴好完整防護的裝備：頭盔、手套、防護靴、護膝、防摔外套，每次騎車前做好車況檢查。

摩托車安全基金會（MSF）提出一個重要「SEE」原則： Search（觀察）、Evaluate（評估）、Execute（執行），時刻觀察周遭環境，評估風險，再採取正確行動。

余律師最後提醒，摩托車最大的危險不是速度而是「看不見」，汽車駕駛人多一分注意，摩托車騎士多一分防護，就可能避免一場嚴重車禍的發生。

余晨峰律師樓 ( My Law Corporation ) 擁有超過30年專業經驗，細緻評估每宗車禍案件風險與賠償可行性，致力為客戶爭取最高合理賠償及保障權益。全天候車禍意外緊急處理小組到府服務專線 (626) 289-2833，微信關注：余晨峰律師樓。