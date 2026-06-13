嗨中秋嘉年華 9/19、9/20天普市公園熱鬧登場

南加州 最熱鬧的嗨中秋 嘉年華來了！由世界日報洛杉磯社與天普 市政府共同舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園熱鬧舉行（圖一）。今年活動延續以往中秋的溫馨團圓氛圍，邀請民眾在月光下，一起度過輕鬆愉快的節慶時光。

今年活動現場集結多家特色攤位，包含美食、飲品與文創小物，讓民眾可以邊逛邊吃，享受市集的熱鬧與樂趣。不論是熟悉的家鄉味、時下最熱門的網紅飲品，或是充滿巧思的手作小物與生活選品，都能在現場慢慢逛、慢慢找，感受輕鬆自在的市集氛圍。

現場主舞台也將安排全天後的精彩演出（圖二），不僅有熱力四射的武術及舞蹈表演，以及精彩的樂團演出，主辦單位還規劃了驚喜大抽獎和免費月餅發放，讓民眾逛市集、看表演還能滿載而歸。

活動首日晚間，嗨中秋嘉年華將化身浪漫的露天電影院，為民眾放映電影邀您重溫昔日情懷。民眾在微風輕拂的夜色中，與家人一同欣賞大銀幕上的經典電影。沒有華麗包廂，卻有滿滿人情味與中秋溫度。當燈光漸暗、星光閃爍，笑聲與香氣交織出專屬中秋佳節的美好回憶。

嗨中秋活動多年來已成為南加州華人社區不可或缺的節慶盛會，今年攤位招商已正式開跑，攤位數量有限、額滿為止。想讓更多人認識你的好味道或創意商品，歡迎加入這場屬於中秋夜的熱鬧市集。

活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780）

諮詢熱線：323-268-4982 ext 600