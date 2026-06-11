羅省牙科中心 世報讀者免費牙齒檢查

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界日報創刊五十週年，羅省牙科中心同步推出免費牙齒檢查優惠。

世界日報創刊五十週年，羅省牙科中心同步推出免費牙齒檢查優惠。 重點二： 無牙科保險的世界日報讀者，今年可於三家診所享受免費檢查。

無牙科保險的世界日報讀者，今年可於三家診所享受免費檢查。 重點三：中心提供多語服務與多項治療，並接受多種保險與政府白卡。

今年是世界日報 創刊50週年，也適逢「羅省牙科中心」開業25週年，為與世界日報讀者分享喜悅，如沒有牙科保險 的世界日報讀者，今年均可在他們的三家診所，享有「免費牙齒檢查」。

羅省牙科中心表示，一直以來世界日報不僅是大家的精神食糧，更為商家的繁榮昌盛提供了卓越的貢獻。自開業25年來，羅省牙科中心在蔡小鵬醫師主導下，也不斷更新診所設備，提高醫護團隊的整體素質，努力服務華人 社區。醫護人員精通國語、粵語、潮州、台山話，上海話及西班牙語和越南話等各地方言。

該牙科中心提供兒童與成人全方位的牙齒治療，從一歲幼兒的護齒教育開始，兒童青少年每六個月的定期檢查與潔牙，均提供免費的牙列矯正諮詢。除了牙齒治療全科，牙齒美容外，手術拔牙、人工植牙及複雜的全口咬合功能重建，他們的醫護團隊都會為大家解決各種牙齒困擾。

羅省牙科中心接受PPO、福全健保、政府白卡Medi-Cal、DentaQuest等多種保險。最近某些保險在患者的牙齒治療福利方面有比較大的變動，牙科保險覆蓋的治療項目，在年度金額的限制下，患者最迫切想解決的問題顯得特別重要。結合口腔內視鏡和數碼X光，必要時診所內釆用CT掃描，全口牙齒全面檢查診斷。基於對患者的同理心，他們的醫師都會跟患者詳細討論病情，分析治療的先後順序，在保證治療質量的前提下給予專業建議。

溫馨提醒大家，護齒從現在開始。羅省牙科中心在華人集中的東區及西區，均設有診所方便大家，有關詳情可電聖蓋博市診所626-284-0908、西柯汶納市診626-960-6993、中國城診所213-680-2808咨詢或預約。