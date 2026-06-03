福全健保6月社區講座 福利說明、免費諮詢

為協助社區民眾掌握健康管理知識及Medicare 相關福利資訊，福全健保 將於6月在蒙特利公園市 與羅蘭崗社區中心推出系列健康講座、社區活動及免費一對一福利諮詢服務，內容豐富實用，歡迎民眾踴躍參與。

民眾可去電洽詢或預約，亦可直接前往現場了解服務內容。蒙特利公園市福全健保社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C；羅蘭崗社區中心位於19705 Colima Rd., #11。

6月期間，兩處中心皆提供Medicare福利諮詢服務。羅蘭崗中心服務時間為6月3日至5日、8日至12日、15日至18日、22日至26日，以及29日、30日，每日上午10時至下午4時。蒙特利公園市中心則提供上午場及下午場服務。上午場時間為上午9時30分至中午12時30分，服務日期包括6月3日、4日、8日、10日、16日、17日、18日、22日、24日、26日、29日及30日；下午場服務日期為6月24日下午1時30分至5時。活動方面，羅蘭崗中心將舉辦多場社區活動，包括6月17日下午2時至3時的「會員生日會」，以及同日下午3時至4時的「心理健康 講座:提升記憶」。

蒙特利公園市中心亦規劃多場健康講座與互動活動，包括：6月4日下午2時至3時「如何緩解頸部和肩膀疼痛」講座；6月5日上午10時至11時「脾胃養護與老年營養管理」講座；6月8日下午3時至4時「牙齒發酸的原因及解決方法」；6月9日上午10時30分至11時30分「新會員福利說明C-SNP（粵語）」；6月11日上午10時30分至11時30分「新會員福利說明C-SNP（國語）」，以及下午2時至3時「六月健脾去濕」講座；6月12日上午11時至中午12時「情緒健康與壓力」講座；6月17日下午2時至3時「會員生日會」、下午3時至3時30分「如何快速止暈」及紅藍白卡講解、下午3時至4時「關節炎」講座；6月23日上午10時30分至11時30分「新會員福利說明長壽&超值計劃（粵語）」6月25日上午10時30分至11時30分「新會員福利說明長壽&超值計劃（國語）」、下午3時30分至4時30分「自我穴位按摩」；以及6月26日下午2時至3時「父親節慶祝活動」，提供民眾多元學習與交流機會。

所有活動均免費開放參加，無需事先報名，現場並提供精美禮品，送完為止。如需語言或其他協助，可致電普通話專線(833)524-9258(TTY:711)，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃(Medicare Advantage Plan)致力整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介及／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品等多元福利，網絡內近700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每季度健康食品津貼。健康食品福利屬於慢性病患者的特殊補充計劃的一部分。其它資格和承保標準亦適用。並非所有會員皆符合資格。