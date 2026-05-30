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貝佳天然藥業：符合FDA規範 無副作用

洛杉磯訊
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貝佳藥業希望透過NPA Fly-In Day活動，參與並推動保健產品監管政策的討論，以促進消費者安全與產品透明度的提升，這些議題直接關係到大眾日常保健產品以及顧客滿意度。

貝佳天然藥業(Best in Nature)負責人近日參加了由美國天然產品協會（Natural Products Association簡稱NPA）在首都華盛頓舉辦的「Fly-In Day」 國會倡議日活動（見圖）。這次會議匯集了來自全美各地130位參與者，他們與政府民選官員面對面交流，共同探討影響企業發展、消費者權益以及美國健康與保健的重要議題。 NPA創立於1936年，今年也恰逢成立90週年，作為NPA的長期會員，貝佳藥業高層很榮幸成為這130位參與者之一。

此外，也能夠在政府制定相關法規時，提供專業意見和產業經驗，幫助決策者更好地判斷相關政策將如何造福大眾。2026年NPA Fly-In Day重點議題，是允許使用HSA/FSA資金購買膳食補充劑，目前擁有HAS（健康儲蓄帳戶）或FSA（彈性支出帳戶）的個人，除非獲得醫生開立的證明，否則無法使用這些資金購買保健產品。事實上人們理應有權將健康帳戶資金用於保健產品，以支持自身健康。

支持眾議院法案HR 7366，目前美國各州正分別制定關於某些保健品的使用法規，這導致企業合規難度大幅增加，甚至難以執行，各州對特定保健品實施不同程度的限制，企業難以判斷應遵循聯邦FDA還是各州監管標準。

美國貝佳天然藥業所有產品符合美國GMP標準，FDA規範，安全無副作用，獨家記載150多位真名實姓成功案例，可登入www.1688best.com或電北美免費電話1-888-902-1688或909-839-2880查詢優惠詳情。

FDA

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