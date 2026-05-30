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David E. Argudo海軍陸戰隊員 選洛縣縣政委員

洛杉磯訊
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身為美國海軍陸戰隊員
身為美國海軍陸戰隊員

身為美國海軍陸戰隊員、民選官員及在洛杉磯縣居住超過50年的居民，David E. Argudo參選縣政委員（見圖），旨在為縣政府帶來問責制、透明度和實效。希望華人社區6月2日踴躍投票支持。

David E. Argudo「基層出身、專業治理」，致力於解決最重要的問題：改善公共安全、減少無家可歸現象、加強心理健康服務、推動環境正義。他將努力以行之有效的解決方案取代無效政策，確保取得可衡量的成果，同時確保納稅人的每一分錢都得到負責任的使用。

David認為，縣政府領導層必須對所服務的民眾保持透明、積極回應並承擔責任。他將透過穩健負責的改革，著重改善公共安全、擴大有效的心理健康計畫、增加綠地面積以及支持青少年和老年人。

David擁有學士學位，擁有加州州立理工大學洪堡分校的行為科學副學士學位和商業學士學位。除了學術背景之外，還曾在美國海軍陸戰隊服役，在希望之城癌症研究中心工作，管理過一家財富500強公司，並擔任過一家國際上市公司的執行長。

David一直致力於透過具體的成果來提升居民的生活品質。曾任La Puente的市長、副市長及市議員，在任內努力為市民爭取福祉。民生資源，擔任La Puente Valley Water District董事會成員，負責確保社區擁有安全且可靠的供水系統。

David已準備好將同樣的經驗、奉獻和決心帶到洛杉磯縣，成為下一任縣政委員。將倡導透明度和問責制，糾正不完善的政策，改善運作不佳的項目，並取得切實可見的成果，以保障洛杉磯縣每位居民的福祉、健康和安全。

https://www.davidargudo.com

華人 投票 心理健康

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