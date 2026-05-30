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新西蘭佳沛Zespri寶石紅奇異果 限時供應

洛杉磯訊
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新西蘭佳沛(Zespri)紅宝石奇異果2026限時供應上市
新西蘭佳沛(Zespri)紅宝石奇異果2026限時供應上市

來自新西蘭的奇異果品牌佳沛(Zespri)日前在洛杉磯舉辦新品推廣活動，經過十年研發，佳沛在北美市場現在正式推出全新品種「寶石紅奇異果」(RubyRed Kiwi)，紅心奇異果口感兼具奇異果和莓果風味，帶給人們視覺和味覺新體驗。

佳沛美國亞裔市場總監John Kang（圖左一）表示，年輕消費者偏好新鮮、獨特的產品，使其寶石紅奇異果快速受到關注。該品種已在中國等市場上市約五年，但北美直到去年才引進，目前進入第二年發展期。相較傳統綠色奇異果，寶石紅奇異果以鮮豔色澤與不同風味吸引年輕族群。水果新品從培育到上市往往需長達20年，顯示產業對研發的長期投入，目前佳沛也持續研發新品，包括可能帶辣味、易剝皮，以及如葡萄大小的小型奇異果。

他表示，佳沛奇異果現在已於全美各大亞洲超市上市，對很多亞裔消費者而言，佳沛奇異果也是節慶和特殊場合中最受歡迎的高級水果禮品之一。

佳沛北美策略與市場發展主管Bianca Fiedler（圖左三）表示，紅心品種RubyRed是SunGold（金果）與Green（綠果）系列的補充，主打營養與新鮮體驗。紅心奇異果具有紅色果肉與莓果風味，富含維生素C與花青素，兼具健康與口感優勢。佳沛已在美國西海岸進行限時試銷紅心奇異果，測試市場反應。初步結果顯示，該產品不僅吸引消費者嘗鮮，也帶動多品類奇異果銷售，顯示市場接受度提升。不過紅心供應期較短僅有約八周，也進一步提升其稀缺性與市場話題。

Bianca Fiedler表示，目前產品結構中，金果仍為最受歡迎品種，憑藉高甜度與廣泛接受度穩居主流。而紅心奇異果則仍處於市場培育階段，儘管市場上已有其他品牌紅心奇異果，但佳沛在風味與品質上有差異化優勢。與傳統綠果或金果不同，佳沛的紅心奇異果帶有類似莓果的風味，口感更偏覆盆子、帶有果醬般的香甜質地，外形較小且表皮更光滑，是一個非常獨特的品類。

亞裔 洛杉磯 奇異果

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