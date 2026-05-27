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Kudos夏令營報名 玫瑰皇后校友分享收獲

洛杉磯訊
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位於聖瑪利諾市的Kudos College of Youth Leadership（Kudos 青少年領袖才能培訓專校）宣布，2026年暑期課程與夏令營正式開放報名。週間夏令營將於6月1日至8月7日舉行，週末夏令營則於6月6日至7月19日開課，目前現場課程熱烈招生中。Kudos位於2118 Huntington Dr., San Marino，洽詢報名電話為(626)286-6889或核桃專線(626)955-2066。

Kudos表示，今年課程除了英數預習與閱讀寫作外，更著重「演說」、「辯論」、「批判思考」與「領袖表達」等軟實力訓練，希望幫助學生建立自信、邏輯分析與表達能力。

週間夏令營提供3至8年級學生英數預習課程，以及演說培訓、辯論訓練、創意閱讀寫作、時事論壇與策略桌遊等多元領袖課程；週末則推出戲劇故事營、演說營與辯論營等特色課程，依年齡分班授課，希望讓孩子在互動中培養思考與表達能力。

Kudos指出，許多家長重視成績，但真正影響孩子未來的，往往是表達能力、自信心與抗壓性，而這也是Kudos長年最重視的核心訓練方向。

今年最受矚目的Kudos校友之一，便是剛獲選為2026年Pasadena Tournament of Roses第107屆玫瑰皇后的Serena Guo（見圖）。她自2019年暑假加入Kudos後，接受多年演說與辯論訓練，逐漸建立穩定自信與清晰表達能力。

即使在COVID疫情期間，Serena仍持續參與線上辯論比賽，同時兼顧國會辯論、校隊排球與學業。目前身為Arcadia High School高四學生的她，不僅是國會辯論隊隊長，也是Varsity Volleyball校隊成員，並維持4.0 GPA滿分成績。

Serena的母親Cynthia表示，Kudos對女兒最大的影響，不只是比賽成果，而是人格與自信的成長。她認為，長期演說與辯論訓練，讓Serena在面對媒體訪問與公開場合時，始終能從容、自信地表達自己。

Kudos表示，希望Serena的故事能讓更多家長了解，孩子在成長階段培養的軟實力，將成為未來最重要的競爭力。更多課程資訊與報名方式，請洽Kudos。

聖瑪利諾 核桃

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