海之滴褐藻醣膠 免費試用改善過敏

掃描二維碼（QR CODE） 獲得褐藻醣膠免費試用。

南加州 進入花卉盛開的季節，空氣中瀰漫的花香，對不少中老年人而言，這段時間卻伴隨著頻繁打噴嚏、流鼻水甚至夜間咳嗽等困擾，春季過敏問題明顯加劇，影響日常生活品質。

針對此現象，海之滴總經理小林大介，解析免疫支持與褐藻醣膠的科學奧秘。他表示，許多人誤以為過敏症狀源自於「免疫力 低下」，但實際上，這往往是免疫系統反應過度所致。

他引用2023年美國免疫學家年會(AAI)上，日本 九州大學的宮崎教授發表的一項關於「免疫平衡」研究顯示，人體免疫系統中存在兩類關鍵細胞：負責對抗病毒與異常細胞的TH1細胞，以及主要應對過敏原的TH2細胞。當過敏族群的呼吸道黏膜受損時，TH2反應容易過度活躍，將花粉等無害物質視為威脅，進而引發一系列過敏症狀。

宮崎教授的研究證實，褐藻醣膠(Fucoidan)能顯著支持TH1細胞。這如同在天平的另一端加上重砝碼，讓原本亢奮的TH2冷靜下來。小林總經理強調：這不是單純的壓制症狀，而是讓免疫系統變得‘聰明、冷靜，從根源上平復過激反應。

對於反覆進出醫院， 身體指標波動大、極度疲勞的朋友，日本立川大介醫學博士建議採取「高劑量、高頻率」的營養補充。除了白天服用海之滴褐藻醣膠混合AG防禦，海之滴特別強調「夜間細胞健康的黃金管理期」。權威科學期刊《自然》(Nature)的研究更是指出，異常訊號在夜間往往更活躍。

海之滴褐藻醣膠的「限量版」產品中含有龍目昆布萃取物。據透露，龍目昆布褐藻醣膠能支持「免疫總指揮」—樹突狀細胞。它能召集免疫力量在夜間執行「特種巡邏」，肅清隱患，讓細胞代謝進入有序狀態。

小林大介總結道，無論是為了防患於未然，還是在康復期尋求支持，關鍵都在於「更早」與「更準」。

目前，海之滴為了回饋世界日報讀者，特別提供「免費試用」體驗名額的健康產品手冊。

國語專線：1-888-482-5888，粵語專線1-888-853-6888。官方網站www.kfucoidan.com，週一至週五上午9點至晚6點。

海之滴褐藻醣膠總經理小林大介。