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閆建中生科公司「熱療保健設備」 4技術抗老修復

洛杉磯訊
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熱療保健設備
熱療保健設備

AI科技系統模擬，閆建中生物進化科技公司出品的「熱療保健設備」（見圖），憑藉科技尖端「磁脂波」與「深層透熱」技術，該設備正引領一場從細胞根源出發的健康革命，重新定義「由內而外」的抗衰老標準。在追求長壽與極致美學的時代，健康的定義已不再僅限於外在的修飾，而是深植於生命的基礎指標—溫度。

根據日本醫學權威吉水信裕博士在其著作《溫熱療法》中強調，透過高溫理療提升自然殺傷細胞（NK 細胞）活性，可排出體內有害物質、驅除寒濕的最佳路徑。現代人普遍面臨亞健康困擾，往往與體溫流失息息相關。臨床數據顯示，體溫每提升攝氏1度 ，人體免疫力可增強5至6倍。 免疫細胞在36.8℃左右最為活躍；反之，當體溫降至36.5℃以下時 ，代謝功能將大幅衰退。 醫學發現，癌細胞在35℃時最易增殖，而在39℃至43.5℃則會走向凋亡。

「熱療保健設備」透過精準控溫技術，重塑人體強韌的防禦體系。四大黑科技直擊脂肪抗衰根源。該設備結合磁能、熱能、電能三位一體技術，實現了從筋膜層到表皮層的全方位修復：

1.磁脂波技術：深層穿透皮下脂肪，由內而外釋放能量，燃燒贅肉同時誘發膠原蛋白再生。

2.熱振動效應技術：每秒120萬次熱振動頻率， 賦予細胞深度SPA，活化離子通道，修復線粒體能量工廠，讓代謝重回年輕態。

3.三維遊離技術：透過磁力引導脂肪位移，解決產後鬆弛與頑固肥胖，實現極致緊緻。

4.細胞修復與再生：強化細胞能量中心，不僅改變形體，更全面年輕化生理機能。

「熱療保健設備」精準解決現代人痛點。針對代謝失常引發的「濕氣重」、氣血不順及肌膚暗沈等問題，該設備提供全方位管理。

閆建中董事長表示，「熱療保健設備」對疼痛、筋絡疏通、塑身當場見效，歡迎前往免費體驗。該公司採會員制，儀器將免費提供會員使用。體驗請預約，電話：626-619-8899或626-818-3539，地址：518A W. Duarte Road, Monrovia, CA 91016。

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