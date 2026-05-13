樂活50加「峽谷城社區健康嘉年華」5月16日免費入場

樂活50加公益基金會(Happy 50 Plus Foundation)與阿蘇薩市(City of Azusa)合作，訂5月16日本週六舉辦「2026峽谷城社區健康嘉年華」活動（見圖），將共同打造一個結合音樂、藝術、美食、養生、學習與社交的「幸福療癒館」(Happy Place Lounge)，時間從上午九時起至下午一時，免費入場。

樂活50加公益基金會表示，五月是全美心理健康 推廣月暨亞太裔傳統月，每年洛縣心理健康部(LACDMH)均在五月啟動整個月的系列活動，並透過社區合作夥伴舉辦豐富多元的主題活動，該公益基金會已連續四年獲殊榮。今年，樂活50加與阿蘇薩市攜手合辦「2026峽谷城社區健康嘉年華」，歡迎住在南加州的華裔 居民呼朋引伴、扶老攜幼，給自己和所關愛的人一個身心休憩和心靈充電的機會。活動當天阿蘇薩市府也將推出公益路跑活動，各年齡層亦可報名參加。

「樂活50加」執行長Amanda Lee指出，亞裔 社區對心理健康多避諱討論或面對，但不代表問題不存在或不需資源及幫助，反而許多人需要更多文化適切的關懷和鼓勵，除了身體健康，擁有快樂與獲得支持的好心情更為重要。健康老化不只是年齡的增長，更是持續學習、保持連結、勇敢走出家門、認真享受每一天的正向心態。

16日週六的活動亮點包括有：藝術和音樂療癒、樂活畫展、健康料理示範、營養師諮詢、社區資源分享、音樂演奏、療癒鼓圈、美食品嚐等，適闔家同歡。

「樂活50加」也將在當天擴大招募年滿55歲熱心公益人士加入義工的行列，凡擅長活動協助、關懷陪伴、行政支援、攝影記錄、帶領才藝，或僅志在參與、結交新朋友，都可前去諮詢加入團隊。

「2026峽谷城社區健康嘉年華」活動地點在Memorial Park, 320 N. Orange Place, Azusa，更多信息可上網 www.Happy50Plus.org或電1(800)881-3466。